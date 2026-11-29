Deși este una dintre cele mai izolate și sărace națiuni de pe glob, unde cetățenii de rând nu au acces la internetul global, iar elita utilizează doar o rețea internă strict cenzurată în care consumul de producții media străine se pedepsește ca infracțiune, Coreea de Nord a reușit să construiască cea mai redutabilă forță de atac cibernetic de pe planetă.

Într-o analiză dedicată acestui fenomen, jurnaliștii CNN pun întrebarea: „Cum a creat Coreea de Nord cea mai bună armată de hackeri din lume”. Miliția digitală a regimului de la Phenian a intrat în atenția întregii lumi în urmă cu peste un deceniu, odată cu o breșă spectaculoasă asupra unui celebru studio cinematografic de la Hollywood.

Luna trecută, aceiași atacatori au orchestrat cea mai mare lovitură financiară din istoria lor. Conform datelor furnizate de oficialii americani, hackerii au sustras criptomonede în valoare de 6 miliarde de dolari de pe Binance, liderul mondial al platformelor de tranzacționare crypto. Odată cu acest incident, totalul fondurilor furate de Phenian ajunge la pragul de 13 miliarde de dolari, deși autoritățile nord-coreene neagă orice implicare.

Analiștii internaționali subliniază că aceste sume colosale îi permit liderului autoritar Kim Jong Un să își susțină financiar programul nuclear, sfidând legislația internațională și sancțiunile economice drastice impuse țării sale.

„Sunt, într-un fel, într-o ligă proprie”, a declarat Nick Carlsen, investigator senior la firma de urmărire a tranzacțiilor criptografice TRM Labs. „Această idee de a folosi o unitate de spionaj cibernetic de stat pentru a comite furturi, practic pentru a desfăşura activităţi pur criminale – nimeni altcineva nu face asta.”

Datele reale despre interiorul Coreei de Nord sunt greu de obținut și provin fragmentat de la dezertori, jurnaliști, lucrători umanitari sau experți în securitate care monitorizează regimul. Cu toate acestea, informațiile disponibile scot la iveală un plan meticulos de recrutare a tinerilor din școlile nord-coreene pentru a forma o elită a războiului cibernetic, considerată astăzi una dintre principalele amenințări la adresa securității digitale globale.

Bazele acestei strategii au fost puse cu decenii în urmă de predecesorii actualului lider de la Phenian.

În cursul anilor 1980, observând ascensiunea economică fulminantă a Coreei de Sud, fondatorul regimului, Kim Il Sung, a inaugurat în capitală o instituție de învățământ dedicată elevilor supradotați. Aici se studiau intens limbile străine și disciplinele STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), admiterea realizându-se printr-o triere extrem de riguroasă, după cum arăta într-un material din 2019 Jin Shin, directorul Institutului Național de Strategie de la Universitatea Națională Chungnam din Coreea de Sud.

În cadrul acestei școli, accesul la computere era strict supravegheat. Anual, primii 100 de absolvenți de informatică erau direcționați către academii militare pentru specializare, iar cei mai străluciți dintre ei plecau ulterior în Rusia sau China pentru a aprofunda programarea avansată și tehnicile de infiltrare cibernetică. Potrivit lui Carlsen și surselor media, în perioadele de deschidere diplomatică, precum începutul anilor 2010, unii dintre acești tineri au ajuns chiar la studii în Occident, inclusiv în Marea Britanie.

Aceste stagii externe le-au oferit viitoarelor cadre ale Phenianului o înțelegere aprofundată asupra arhitecturii software folosite de multinaționale, precum și cunoștințe solide de inginerie și finanțe, se menționează în raportul lui Shin.

Nick Carlsen de la TRM Labs aseamănă acest mecanism de selecție cu programul sportiv de stat din fosta Germanie de Est din timpul Războiului Rece, unde copiii erau antrenați de mici pentru performanță olimpică. „Coreea de Nord a făcut acelaşi lucru cu copiii mici cu aptitudini matematice: îi identifică de mici şi îi formează”, a explicat specialistul.

Reveniți acasă, cei mai performanți specialiști sunt integrați în temuta „Unitate 121” a armatei, structura responsabilă de atacurile cibernetice ordonate de stat asupra instituțiilor guvernamentale, băncilor și infrastructurilor critice din străinătate.

Într-o societate marcată de sărăcie extremă, apartenența la această structură aduce beneficii uriașe. Recruții de top primesc dreptul de a-și muta familiile în Phenian și beneficiază de locuințe spațioase în zone rezidențiale exclusiviste, un contrast izbitor față de traiul precar din mediul rural, a mărturisit Jang Se-yul, un dezertor care a urmat cursurile academiei militare de informatică din Coreea de Nord înainte de a fugi în Sud. Întregul sistem era deja funcțional în 2011, când Kim Jong Un a preluat conducerea. Educat în Europa și familiarizat cu evoluția internetului, tânărul lider a intuit rapid potențialul strategic al acestui domeniu.

„Războiul cibernetic este o armă universală care garantează Forţelor Armate Populare din Coreea de Nord o capacitate de lovire nemiloasă, alături de armele nucleare şi rachetele”, afirma Kim Jong Un într-o declarație citată într-un raport din 2013 al serviciilor de informații sud-coreene.

Conform diverselor estimări, până în anul 2019, efectivele armatei digitale a Phenianului ajunseseră să numere între 1.800 și 7.000 de specialiști.

Primele dovezi clare ale forței cibernetice nord-coreene au ieșit la iveală în 2014, când gruparea Lazarus a compromis sistemele studioului Sony Pictures. Hackerii au paralizat rețeaua internă a companiei, au extras date confidențiale și comerciale, au blocat terminalele angajaților și au publicat online filme nelansate, alături de corespondența privată a conducerii.

Acțiunea a reprezentat o răzbunare pentru producția comediei „The Interview”, cu Seth Rogen și James Franco, film al cărui scenariu viza asasinarea lui Kim Jong Un.

Doar doi ani mai târziu, aceeași rețea de hackeri și-a schimbat strategia, vizând direct câștigurile financiare masive.

Atacul asupra Băncii Centrale din Bangladesh a șocat comunitatea internațională prin precizie și amploare. După ce au pătruns în sistem printr-un e-mail de tip phishing, atacatorii au încercat să transfere aproape un miliard de dolari în timpul unui weekend prelungit, emițând ordine de plată false către diverse conturi din Asia.

O simplă eroare de redactare a unui cuvânt-cheie a alertat sistemele de securitate și a blocat restul tranzacțiilor, însă hackerii reușiseră deja să sustragă 81 de milioane de dolari.

În același interval, în timp ce Statele Unite și comunitatea internațională înăspreau sancțiunile pentru a tăia sursele de finanțare ale Phenianului, piața criptomonedelor cunoștea o expansiune rapidă, oferind un mediu financiar descentralizat și dificil de monitorizat.

Orientarea către activele digitale a fost o adevărată „mană cerească” pentru regimul nord-coreean, după cum o descrie Carlsen, subliniind că această oportunitate „li s-a ivit exact atunci când aveau nevoie de ea”.

Potrivit estimărilor sale actuale, grupările din Coreea de Nord sunt responsabile pentru zeci sau chiar sute de mii de tentative de fraudă informatică anual. Pe lângă loviturile de miliarde, multe dintre operațiuni vizează ținte accesibile, sustrăgând sume mici, de ordinul sutelor de dolari, de la utilizatori obișnuiți sau angajați din industria IT.

Punctul vulnerabil exploatat constant de hackerii nord-coreeni rămâne factorul uman. „Totul se reduce întotdeauna la o persoană pe care au vizat-o”, punctează Carlsen.

Metoda poartă numele de „inginerie socială” și include tehnici variate, de la mesaje de phishing până la apeluri video sau audio trucate prin tehnologia „deepfake” și furt de identitate, toate având scopul de a determina un angajat din interiorul unei organizații să facă o greșeală care să le permită accesul în rețea.

În cazul breșei de la Binance, reprezentanții platformei au dezvăluit în luna octombrie că un membru al echipei a fost atras într-un interviu de angajare fictiv, în timp ce un alt angajat a descărcat din greșeală un fișier infectat cu malware. Odată intrați în sistem, atacatorii au golit portofelele digitale ale bursei crypto de peste 6 miliarde de dolari într-un interval de numai 20 de minute, conform datelor TRM Labs.

După jaful din 2025 asupra platformei Bybit, de unde au sustras tokenuri Ethereum în valoare de 1,5 miliarde de dolari, hackerii au apelat la așa-numitele „poduri” blockchain pentru a schimba fondurile în Bitcoin, o criptomonedă cu lichiditate ridicată, care permite mascare eficientă a volumelor mari de capital.

A urmat un circuit complex de spălare a banilor, prin transferuri succesive între multiple rețele blockchain și utilizarea unor servicii de tip „mixer” menite să șteargă urmele tranzacțiilor și să le ofere atacatorilor un avans critic în fața investigatorilor.

În etapa finală, criptomonedele sunt convertite în USDT, o monedă stabilă (stablecoin) al cărei curs este legat direct de dolarul american. Aceasta ajunge ulterior la intermediari ilegali din China, iar nord-coreenii primesc în schimb „un depozit bancar chinezesc, un card Union Pay sau numerar, pe care îl transferă apoi în propria lor reţea de spălare de bani”, explică Carlsen.

Deși autoritățile de la Beijing au interzis tranzacționarea și minarea criptomonedelor încă din 2021, operațiunile clandestine continuă. În 2025, banca centrală a Chinei a emis un avertisment privind riscul ca monedele virtuale și stablecoin-urile să fie folosite în scheme de spălare a banilor și transferuri ilegale peste graniță, fără a nominaliza însă Coreea de Nord. Ministerul Comerțului de la Beijing nu a răspuns solicitărilor CNN pe acest subiect.

Metode similare de disimulare a fondurilor sunt aplicate în prezent și pentru prada obținută de la Binance, proces care ar putea dura câteva luni, potrivit estimărilor TRM Labs.

Totuși, regimul de la Phenian nu reușește să recupereze întreaga sumă furată. Din cauza comisioanelor de tranzacționare și a blocajelor impuse de autorități sau de platformele crypto, Coreea de Nord rămâne în final cu aproximativ 75% până la 85% din valoarea inițială a furtului, apreciază Carlsen. Chiar și cu aceste pierderi, sumele nete încasate din lovituri precum cele de la Bybit sau Binance sunt astronomice.

Pentru conducerea de la Phenian, infracționalitatea cibernetică a devenit un pilon economic vital, oferind o portiță de scăpare din fața sancțiunilor internaționale.

Un document elaborat în 2024 de un grup de experți ai Organizației Națiunilor Unite arată că operațiunile digitale generează jumătate din încasările în valută ale Coreei de Nord. Aceste fonduri sunt utilizate inclusiv pentru achiziția de petrol sau materii prime destinate producției de țigări contrafăcute comercializate pe piața neagră din China, precizează Carlsen.

Cea mai mare parte a banilor merge însă către dezvoltarea arsenalului militar. Potrivit aceluiași raport ONU, care citează datele unui stat membru neidentificat, 40% din programele de arme de distrugere în masă ale Phenianului sunt „finanţate prin mijloace cibernetice ilicite”.

„Coreea de Nord a trimis trupe, muniţie şi componente de arme în Rusia, toate finanţate prin acelaşi sistem, motiv pentru care un atac cibernetic asupra unei platforme de criptomonede reprezintă o problemă de securitate naţională şi nu doar o problemă pentru platforma care a fost afectată”, a declarat pentru Reuters Michael Barnhart, cercetător la firma de securitate cibernetică DTEX.

Experții ONU au solicitat guvernelor, companiilor private și utilizatorilor individuali să își întărească sistemele de apărare digitală, cerând totodată platformelor crypto să implementeze „mecanisme îmbunătăţite de monitorizare şi detectare pentru a identifica posibile tranzacţii (nord-coreene)”.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că oprirea completă a acestui fenomen este extrem de dificilă, mai ales în contextul în care inteligența artificială oferă atacatorilor instrumente tot mai sofisticate.

La începutul lunii noiembrie, FBI a dezvăluit detalii despre o altă campanie nord-coreeană prin care s-au furat 400 de milioane de dolari în criptomonede la nivel mondial în decurs de un an și jumătate, folosind identități false generate prin deepfake și ședințe video trucate.

„Nu există o platformă de tranzacţionare (de criptomonede) mai mare decât Binance, aşa că cred că va fi greu să se depăşească acest nivel”, a concluzionat Carlsen. „Dar am crezut că va fi greu să se depăşească Bybit, şi iată-ne aici.”