Internetul va „muri” în 2030? Teoria Dead Internet și cum AI inundă rețeaua cu conținut fals

Pe măsură ce inteligența artificială (AI) a evoluat rapid în ultimii ani, a crescut și interesul pentru idei care explorează modul în care această tehnologie schimbă Internetul. Una dintre cele mai discutate concepte în mediile digitale este „Dead Internet Theory” (teoria internetului mort), o ipoteză conform căreia web-ul pe care îl cunoșteam ar fi deja „mort” sau pe cale de dispariție în forma sa umană, fiind dominat de conținut generat de AI și trafic automatizat.

Susținătorii teoriei pretind că Internetul a încetat, practic, să mai fie o rețea de oameni interconectați, iar ceea ce vedem astăzi sunt în mare parte boturi, conturi automate și texte, imagini sau videoclipuri produse de algoritmi. Această teorie conspiraționistă susține că Internetul „devenise mort” în jurul anilor 2016–2017, preponderent dominat de activități automate și algoritmi de curare menite să manipuleze utilizatorii și să minimizeze activitatea umană autentică.

De altfel, ideea Dead Internet Theory a căpătat tracțiune mai ales odată cu boom-ul generativ AI din anii 2020, când modelele precum ChatGPT sau sisteme de generare de imagini au început să producă cantități uriașe de conținut la scară globală.

La baza Dead Internet Theory stă credința că majoritatea traficului și conținutului online nu mai este generat de oameni, ci de algoritmi și programe automate. Susținătorii afirmă că acest fenomen face ca Internetul real, construit prin dialoguri umane și creativitate, să fi dispărut treptat, fiind înlocuit cu sisteme automate care reproduc și amplifică conținutul mai degrabă decât să îl creeze.

Partizanții teoriei merg până într-acolo încât cred că boții sociali ar fi creați intenționat, în unele cazuri sabotând sau manipulând rezultatele căutărilor online și influențând percepția publică. Unii dintre ei chiar acuză agenții guvernamentale că folosesc astfel de roboți pentru a modela opinia publică.

De exemplu, activități precum generarea masivă de conturi automate pe rețele, proliferarea clipurilor și imaginilor generate de AI sau apariția unor fenomene virale care par fabricate și răspândite artificial sunt adesea folosite ca „dovezi” că Internetul uman și-ar fi pierdut relevanța.

Există elemente cuantificabile care alimentează această discuție. De exemplu, raportul de trafic al firmei Imperva a arătat că în 2016 programele automate generau peste jumătate din traficul web, iar în 2023 această proporție a rămas ridicată, chiar dacă nu este exclusiv umană sau artificială.

Astfel de date sunt folosite ca argument de către adepții Dead Internet Theory pentru a susține că ponderea AI-ului în crearea și distribuirea conținutului crește permanent. Totuși, acești indicatori sunt interpretați de experți ca fiind dovadă a unor tendințe tehnologice evidente, nu a unei „morți” a Internetului.

Majoritatea specialiștilor tratează Dead Internet Theory ca o teorie conspiraționistă sau cel puțin ca o exagerare a unor tendințe actuale, fără baze științifice solide care să susțină ideea că Internetul va „muri” efectiv până în 2030. În mod popular, Caroline Busta, fondatoarea platformei New Models, a calificat această teorie drept o „fantasmă paranoică” într-un articol publicat în The Atlantic, chiar dacă admite că există probleme reale legate de trafic automatizat și integritatea conținutului online.

Literatura academică pe această temă subliniază că este important să distingem între criticile legate de proliferarea conținutului generat de algoritmi și afirmațiile generalizate că Internetul a devenit „mort” – prima este un subiect de discuție valid, a doua rămâne un construct teoretic cu multe exagerări.

Chiar dacă teoria completă a Internetului mort este respinsă de specialiști, există îngrijorări reale privind impactul inteligenței artificiale asupra calității conținutului online și asupra modului în care interacționăm cu web-ul.

Un articol publicat în 2025 de cercetători australienii notează că conținutul generat de AI este tot mai greu de distins de cel uman, ceea ce poate afecta modul în care utilizatorii percep informațiile și potențialul de dezinformare. Un exemplu vehiculat este viralizarea imaginilor complet fabricate (precum cele supranumite „Shrimp Jesus”) pe rețele sociale precum Facebook, ilustrând modul în care conținutul artificial poate domina feed-urile utilizatorilor.

Un expert citat de El País într-un articol dedicat fenomenului trage concluzia că, pe măsură ce conturile automate acumulează urmăritori și influență, acestea pot legitima conținut generat de machine learning fără intervenție umană, influențând percepția publică și modul în care sunt consumate știrile și opiniile.

Astfel, problema reală semnalată de critici nu este că Internetul va „muri”, ci că modelele de AI și sistemele automate influențează tot mai mult structura și conținutul web-ului, ceea ce ridică întrebări despre calitatea informațiilor, securitate și încrederea în datele digitale.

Până în prezent, nu există dovezi convingătoare că Internetul ar înceta efectiv să existe sau să funcționeze ca rețea globală. Mai degrabă, platformele evoluează, iar rolul AI devine tot mai prezent. În timp ce unele predicții sugerează că până în 2030 o mare parte din conținut ar putea fi generată de AI, acest lucru nu înseamnă dispariția conținutului uman – ci o schimbare profundă în felul în care acesta este creat, distribuit și moderat.