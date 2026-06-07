Echipa națională a României a obținut sâmbătă seară primul succes sub conducerea selecționerului Gheorghe Hagi, după ce a învins reprezentativa Țării Galilor cu scorul de 2-1, într-un meci amical disputat pe Stadionul Steaua din București. Încurajați din tribune de peste 23.000 de fani, elevii lui Gheorghe Hagi au ridicat nivelul jocului în repriza a doua și au obținut victoria.

România a început mai greu partida, având în vedere numeroasele absențe din lot. Prima mare oportunitate le-a aparținut galezilor, însă Brennan Johnson nu a reușit să îl învingă pe Hindrich.

Gazdele au reacționat rapid și au reușit să trimită mingea în poartă în minutul 25 prin Louis Munteanu. Reușita atacantului a fost însă anulată pentru un presupus ofsaid, decizie contestată după reluări.

La pauză, Gheorghe Hagi a schimbat jumătate de echipă, iar efectele s-au văzut imediat. În minutul 52, Florinel Coman a finalizat elegant o acțiune construită de Adrian Rus, Andrei Borza și Darius Olaru, deschizând scorul pentru România.

Țara Galilor a restabilit egalitatea în minutul 64, prin David Brooks, care a profitat de o centrare venită de la Daniel James și a înscris din interiorul careului.

Finalul le-a aparținut însă elevilor lui Hagi. În minutul 79, David Matei a executat un corner precis, iar Adrian Rus a câștigat duelul aerian și a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap imparabilă.

Până la final, România a mai ratat câteva ocazii importante prin David Matei, Denis Drăguș și Adrian Rus, în timp ce portarul Ștefan Târnovanu, introdus după pauză, a avut intervenții decisive care au păstrat avantajul pe tabelă.

La finalul partidei, selecționerul Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit de prestația echipei și de modul în care jucătorii au pus în practică ideile de joc lucrate la antrenamente.

„Orice victorie aduce încredere, aduce curaj. Cred că am lucrat bine. Am arătat că se poate. Cred că trebuie să creadă mai mult în ei, pentru că pot mult mai mult. Am planificat totul bine şi băieţii au dat totul, fiecare a dat cât a putut. Bine că s-a terminat aşa. Cred că suporterii au plecat fericiţi acasă. S-a văzut că am lucrat.

Jucătorii toţi cred că au făcut bine. Apoi, curajul pe care l-au avut, să facă presiune… Am ieşit la joc. Când am aşteptat am luat gol. Dacă stai mai departe de poartă e mai greu să iei gol.

Cel mai bun lucru care s-a văzut este că se poate. Am rulat 30 de jucători. Sperăm să fim inspiraţi. Mai avem mult de muncă, suntem la început”, a spus Hagi.

Autorul golului victoriei a evidențiat munca depusă la antrenamente și atmosfera creată după revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale.

„Este o victorie grea, muncită, dar zic că am meritat, s-a alergat mult. Sunt fericit că am şi înscris. La fazele fixe am lucrat mult zilele acestea. Important e să fim agresivi în careu şi să atacăm mingea.

Sper să o ţinem tot aşa, să aducem cât mai multe victorii României.

Este o mândrie pentru mine să fiu la naţională, mă bucur că Mister a contat pe mine. Am găsit un spirit bun şi se vede că este un nou început. Mister vrea să scoată ce e mai bun din noi. Ne şi impune acest lucru. Ne spune la fiecare şedinţă că vom fi cei mai buni dacă avem încredere şi curaj”, a spus Rus.

Deschizătorul scorului a apreciat jocul prestat de România și a vorbit și despre situația sa de la Al-Gharafa.

„A fost un meci frumos, deschis, cred că a fost un meci reuşit. Eu îl cunosc pe Mister, nu contează că e meci amical, oficial, aşa se implică mereu. Sper să o ţinem tot aşa. Contează mult că am marcat şi sper să o mai fac”, a spus Coman.

Referindu-se la viitorul său, fotbalistul a oferit câteva detalii.

„Am vorbit cu cei de la Al Gharafa, am spus că nu vreau să mai continui, am jucat extremă dreaptă 90 la sută, nu mă avantajează. Nu am primit niciun răspuns, mai am contract un an, dar sper să găsim o cale de mijloc. Ţin cu Steaua (FCSB) de mic, am prieteni acolo, dar vom vedea ce va fi”, a mai spus Coman.

Căpitanul echipei naționale a subliniat importanța succesului obținut în primul meci disputat pe teren propriu după revenirea lui Gheorghe Hagi.

„Sunt sigur că pe bancă trăieşte cu intensitate. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm şi pentru el, că e primul meci acasă, şi sper să o ţinem tot aşa.

Ne bucură acest succes, chiar dacă e un meci amical. Ne bucurăm că suporterii au plecat fericiţi. Acum contează ca noi să fim sănătoşi şi în septembrie vor începe meciurile cu miză şi cu siguranţă vom arăta mult mai bine decât am făcut-o azi. Trebuie să jucăm ceea ce ne cere Mister. Să fim periculoşi chiar şi din faze fixe, avem băieţi cu talie. Contează că am câştigat şi că e o atmosferă bună. Au şi suflu nou şi un talent foarte mare aceşti tineri care vin. Le promitem suporterilor că vom lăsa totul acolo pe teren”, a spus Stanciu.

Victoria cu Țara Galilor reprezintă ultimul test înaintea debutului oficial al României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Prima partidă este programată pe 25 septembrie, în deplasare, împotriva Suediei.

Programul României în Liga Națiunilor 2026: