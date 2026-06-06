Selecționata României va primi vizita Țării Galilor sâmbătă seară, într-o partidă amicală găzduită de Stadionul Steaua. Meciul, programat să înceapă la ora 20:45, marchează a doua apariție a „tricolorilor” sub comanda lui Gheorghe Hagi de la revenirea acestuia pe banca tehnică.

Partida va fi transmisă în direct de postul Prima TV.

Înaintea confruntării, selecționerul Gheorghe Hagi a explicat că principalul scop al acestei acțiuni este evaluarea și cunoașterea unui număr cât mai mare de jucători.

„Am luat mulți jucători. Obiectivul meu a fost să-i cunosc pe toți și ei să ne cunoască pe noi, modul nostru în care lucrăm, cerințele pe care le avem. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv”, a declarat selecționerul.

Tehnicianul a vorbit și despre filosofia sa de joc.

„Identitatea mea e bazată pe a controla și a dicta ritmul și intensitatea jocului. Echipa mea trebuie să aibă posesie. Fără minge trebuie să facă și defensiva”, a mai afirmat Hagi.

Portari: Marian Aioani (FC Rapid 1923, 2/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 1/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0).

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia, 24/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 0/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 2/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 45/1), Matei Ilie (CFR Cluj, 1/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 7/1), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 1/0).

Mijlocași: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae Stanciu (Dalian, China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 7/0), David Matei (Universitatea Craiova, 1/0), Darius Olaru (FCSB, 27/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo București, 1/0).

Atacanți: Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 7/0), Louis Munteanu (DC United, SUA, 5/3), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 21/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia, 27/7).

În primul meci disputat după revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale, România a remizat, scor 1-1, în deplasare cu Georgia.

Gazdele au deschis scorul în minutul 47 prin Giorgi Kvilitaia, care a profitat de o eroare a portarului Marian Aioani. România a restabilit egalitatea în minutul 55, când Louis Munteanu a înscris cu capul după o pasă oferită de Vladimir Screciu.