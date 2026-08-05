Guvernul a lansat o avertizare fermă către administrațiile locale din țară care întârzie să adopte soluțiile digitale oferite de stat. Un număr de 919 primării din România nu s-au conectat încă la sistemul național de plăți online, punând în pericol finanțarea de la bugetul central dacă nu remediază situația în scurt timp.

Notificările au fost deja trimise edililor Restanțieri, aceștia având la dispoziție un termen scurt pentru a respecta cerințele legale.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un apel direct conducătorilor instituțiilor locale care nu au finalizat procedurile de integrare. Oficialul a precizat că notificările au fost expediate exact cu trei săptămâni înainte de data la care expiră perioada legală de conformare.

„Le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziție 20 de zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem”, a anunțat Oana Gheorghiu pe Facebook.

Din totalul de 3.187 de primării de la nivel național, aproape o treime refuză sau întârzie să ofere cetățenilor opțiunea plăților digitale.

Tergiversarea procedurilor de conectare afectează în mod direct un număr masiv de contribuabili din întreaga țară, dar și din diaspora. Din cauza inactivității administrațiilor locale, oamenii sunt obligați să stea în continuare la cozile clasice de la ghișee.

„Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie. Înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghișeul.ro este esențială, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește (în țară sau în străinătate) să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie”, susține Oana Gheorghiu.

Consecințele financiare pentru primarii care ignoră termenul de 25 august sunt extrem de severe. Legea prevede blocarea alimentării fondurilor necesare pentru funcționarea și dezvoltarea comunităților respective.

Dacă data limită va fi depășită fără finalizarea înrolării, statul va opri sistarea alimentării bugetelor locale. Măsura vizează atât cotele defalcate din impozitul pe venit, cât și sumele destinate echilibrării bugetare, existând doar puține excepții prevăzute de cadrul legal.

Platforma Ghiseul.ro reprezintă instrumentul oficial prin care populația își poate achita obligațiile financiare către stat, de la impozite pe clădiri și terenuri, până la taxe auto și amenzi.

Conectarea unei primării la această rețea elimină complet necesitatea deplasării fizice a cetățeanului la sediul instituției. În plus, pe lângă plata rapidă a taxelor locale, contribuabilii obțin un acces mult mai facil și eficient la eliberarea diverselor documente administrative.