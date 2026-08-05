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Mormântul unui copil i-a uimit pe arheologi. Ritualul vechi de 78.000 de ani, uimește

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Mormântul unui copil i-a uimit pe arheologi. Ritualul vechi de 78.000 de ani, uimeștemormant Kenia / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Descoperirea mormântului unui copil de aproximativ doi-trei ani într-o peșteră din Kenya oferă una dintre cele mai vechi dovezi ale unui ritual funerar practicat de oamenii moderni și schimbă modul în care cercetătorii înțeleg apariția comportamentelor simbolice în preistorie, potrivit National Geografic.

Rămășițele, vechi de circa 78.000 de ani, au fost analizate de o echipă internațională de arheologi și antropologi, care a concluzionat că înmormântarea a fost realizată intenționat.

Copilul, supranumit „Mtoto” – cuvânt care în limba swahili înseamnă „copil” – a fost îngropat într-o groapă săpată special, într-o peșteră aflată în apropierea coastei sud-estice a Kenyei.

Cercetătorii spun că poziția corpului și urmele descoperite în jurul scheletului indică existența unui ritual funerar complex, practicat cu zeci de mii de ani înaintea dezvoltării marilor civilizații.

Un mormânt care vorbește despre începuturile simbolismului uman

Analizele efectuate asupra scheletului arată că trupul copilului a fost depus cu grijă, într-o poziție specifică. Specialiștii au identificat indicii că acesta ar fi fost învelit într-un giulgiu din materiale perisabile și că sub cap a fost așezat un suport care a funcționat asemenea unei perne.

Aceste elemente nu apar întâmplător și sugerează existența unor practici funerare bine definite.

Potrivit cercetătorilor, este unul dintre cele mai vechi exemple incontestabile din Africa ale unei înmormântări realizate într-o groapă pregătită special pentru acest scop.

mormant Kenia

mormant Kenia / sursa foto: captură video

Descoperirea demonstrează că oamenii moderni dezvoltaseră deja ritualuri elaborate dedicate morților și acordau o semnificație aparte trecerii dintre viață și moarte.

De ce este atât de importantă descoperirea

Arheologii consideră că ritualurile funerare reprezintă una dintre cele mai clare dovezi ale gândirii simbolice și ale dezvoltării culturale.

Faptul că un copil a fost îngropat cu atâta grijă indică nu doar existența unor credințe despre moarte, ci și legături sociale și emoționale puternice în comunitățile umane de acum aproape 80.000 de ani.

Specialiști independenți au descris descoperirea drept una dintre cele mai convingătoare dovezi privind comportamentul funerar timpuriu al speciei Homo sapiens.

Deși în Europa și Orientul Mijlociu sunt cunoscute înmormântări mai vechi, mormântul din Kenya este cel mai timpuriu exemplu clar identificat pe continentul african și oferă informații esențiale despre evoluția comportamentului uman.

Cercetările continuă

Oamenii de știință speră că noi analize asupra sitului și asupra altor descoperiri similare vor permite reconstituirea mai precisă a practicilor funerare din Paleolitic și a modului în care comunitățile timpurii își exprimau respectul față de cei decedați.

Descoperirea demonstrează că, încă din urmă cu zeci de mii de ani, oamenii nu își abandonau pur și simplu morții. În cazul lui „Mtoto”, fiecare detaliu al înmormântării sugerează existența unui ritual bine stabilit, care reflectă apariția unor comportamente simbolice considerate astăzi definitorii pentru specia umană.

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