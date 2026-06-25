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Inteligența artificială a reușit imposibilul. Moment istoric pentru știință și arheologie

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Inteligența artificială a reușit imposibilul. Moment istoric pentru știință și arheologieInteligența artificială. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Cercetători care folosesc inteligență artificială și tehnologii avansate de imagistică au anunțat joi că au reușit prima citire completă a unui sul de papirus închis, provenit din orașul antic Herculaneum, distrus în urma erupției Muntelui Vezuviu în anul 79 d.Hr.

Descoperirea reprezintă un progres major în încercarea de a descifra sute de manuscrise antice carbonizate, găsite în vila romană de la Herculaneum, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Imperiul Roman, potrivit Reuters.

Manuscrise imposibil de deschis fizic, citite cu ajutorul inteligenței artificiale

Sulurile de papirus au fost carbonizate în urma erupției vulcanului și sunt atât de fragile încât nu pot fi desfăcute fizic fără a fi distruse.

În locul metodelor clasice, cercetătorii au folosit scanări de înaltă rezoluție și algoritmi computaționali pentru a „derula virtual” manuscrisele și a detecta urmele de cerneală dintre straturile de papirus.

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Până în prezent, aproximativ 45 de suluri și fragmente au fost scanate, însă peste 600 de manuscrise rămân încă nedeschise. O parte semnificativă a vilei unde au fost descoperite nu a fost încă excavată complet, ceea ce ridică posibilitatea unor noi descoperiri.

Proiectul Vesuvius Challenge accelerează cercetarea

Proiectul „Vesuvius Challenge”, care susține dezvoltarea tehnologiilor de citire a textelor antice carbonizate, a anunțat că va publica online toate datele, codul și modelele utilizate în cercetare.

De asemenea, organizatorii au anunțat un premiu de 1 milion de dolari pentru prima persoană sau echipă care reușește să citească integral un alt sul din colecție.

„Ar fi părut imposibil acum un an să credem că un sul complet poate fi citit fără a fi deschis fizic”, a declarat Brent Seales, profesor de informatică la Universitatea din Kentucky și unul dintre fondatorii proiectului.

„Astăzi am arătat că acest lucru este posibil. Cred că vom reuși să citim fiecare sul din colecție”, a adăugat acesta, în cadrul unei conferințe transmise din Napoli.

Noi texte antice recuperate: filosofie și etică din lumea romană

Printre materialele prezentate se numără aproximativ 70 de coloane de text din lucrarea „Despre vicii, Cartea I”, atribuită filosofului epicureic Philodemus.

De asemenea, cercetătorii au reușit să recupereze aproximativ 1,5 metri de text lizibil, distribuit în 20 de coloane, dintr-un document datat între anii 200–300 î.Hr., considerat cel mai vechi sul descifrat până acum din Herculaneum. Textul explorează teme legate de etică, arte și comportamentul uman.

„Putem păstra și citi în același timp”

Federica Nicolardi, coordonatoarea echipei de papirusologie din cadrul proiectului, a subliniat impactul noilor tehnologii asupra cercetării.

„Chiar și cu metodele clasice de deschidere fizică a sulurilor, acestea erau deteriorate. Cu ajutorul derulării virtuale, nu mai suntem nevoiți să alegem între conservarea și citirea acestor artefacte”, a spus aceasta.

Ea a precizat că progresul din ultimele zile este semnificativ, cercetătorii reușind să reconstruiască aproape integral un sul, cu aproximativ 140 de coloane de text.

„Literalmente aseară, în fața Vezuviului, ceva, sau mai bine spus totul, s-a schimbat”, a adăugat Nicolardi.

Un pas major spre descifrarea completă a bibliotecii antice

În total, proiectul a acordat deja premii de 1,8 milioane de dolari pentru contribuții la descifrarea manuscriselor de la Herculaneum, iar cercetătorii estimează că progresele tehnologice vor accelera semnificativ procesul de recuperare a textelor antice.

Oamenii de știință consideră că noile metode de detecție a cernelii și procesare a imaginilor pot fi îmbunătățite în continuare, ceea ce ar putea permite citirea întregii colecții de suluri carbonizate.

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