Sistemul Electroenergetic Național se confruntă cu o perioadă de stres operațional fără precedent, provocată de seceta severă care afectează România și întreaga regiune. Cu toate acestea, reprezentanții Transelectrica dau asigurări că riscurile privind continuitatea alimentării cu energie electrică sunt gestionate eficient și nu există pericolul producerii unei avarii majore.

Pentru menținerea echilibrului în rețea, o contribuție importantă a avut-o comportamentul consumatorilor. Reprezentanții companiei au subliniat importanța responsabilității populației în gestionarea resurselor energetice.

„În contextul condiţiilor excepţionale generate de seceta severă, care afectează Sistemul Electroenergetic Naţional, precum şi sistemele electroenergetice din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA menţine funcţionarea în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin aplicarea măsurilor operative necesare, monitorizarea permanentă a parametrilor de funcţionare, coordonarea în timp real a sistemului şi colaborarea continuă cu toate instituţiile relevante şi entităţile implicate, precum şi cu toţi operatorii de transport şi sistem din regiune şi din Europa.

În pofida stresului operaţional la care este supus Sistemul Electroenergetic Naţional, în condiţiile actuale, nivelul actual de risc privind funcţionarea sigură a sistemului şi continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore. Măsurile voluntare de consum responsabil şi-au demonstrat deja eficienţa în menţinerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional în ultimele zile şi rămân importante pentru susţinerea stabilităţii acestuia în perioada următoare”, au arătat reprezentanţii Transelectrica, miercuri, într-un comunicat de presă.

Stabilitatea rețelei este supravegheată în mod constant prin intermediul Dispecerului Energetic Național. Specialiștii analizează în timp real evoluția consumului și a producției de energie electrică, dar și echilibrul dintre acestea. De asemenea, sunt evaluate frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, rezervele operaționale disponibile și schimburile transfrontaliere.

Pentru a garanta siguranța în funcționare, operatorul național utilizează toate resursele tehnice și instrumentele de operare, inclusiv capacitățile de import din țările partenere.

Transelectrica dă asigurări că utilizează la capacitate maximă toate resursele disponibile în țară și din rețelele externe pentru a preveni orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie.

„Pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacităţile de producţie şi de stocare disponibile, posibilităţile de import şi de schimb transfrontalier, precum şi rezervele destinate gestionării unor astfel de situaţii. În aceste condiţii de operare deosebit de complexe, specialiştii Transelectrica gestionează permanent funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional cu profesionalism, responsabilitate şi maximă rigoare operaţională, astfel încât sistemul să fie operat în condiţii de siguranţă”, a menţionat compania.