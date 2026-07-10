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Câți locuitori va mai avea România în 2080. Datele care arată cum se schimbă populația

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Câți locuitori va mai avea România în 2080. Datele care arată cum se schimbă populațiaSursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

România va avea aproximativ 15,6 milioane de locuitori în anul 2080, cu peste 3,4 milioane mai puțini decât la începutul anului 2025. În același timp, populația va îmbătrâni tot mai mult, iar ponderea copiilor și a persoanelor active va continua să scadă, potrivit celor mai noi proiecții publicate de Institutul Național de Statistică (INS), cu ocazia Zilei Mondiale a Populației.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României era de 19,043 milioane de persoane. Estimările INS arată că până în 2080 aceasta va coborî la 15,633 milioane, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 18%.

România va avea tot mai puțini tineri și tot mai mulți vârstnici

Proiecțiile demografice indică o schimbare importantă în structura populației.

Până în 2080, copiii cu vârsta sub 15 ani vor reprezenta doar 13,7% din populație, iar persoanele cu vârste între 15 și 64 de ani vor ajunge la 60,4%.

În schimb, populația de 65 de ani și peste va continua să crească și va reprezenta aproape 26% din totalul locuitorilor.

Îmbătrânirea populației continuă

Comparativ cu începutul anului 2024, populația cu vârsta între 0 și 14 ani s-a redus cu peste 92.000 de persoane, în timp ce numărul persoanelor de peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 45.000. Vârsta medie a populației rezidente a ajuns la 42,8 ani, iar indicele de îmbătrânire demografică continuă să crească.

În prezent, la 100 de tineri revin peste 131 de persoane vârstnice, față de doar 81 în urmă cu două decenii.

pensionari

Pensionari. Sursa foto: AI

Sporul natural rămâne negativ

INS arată că și în 2025 România a înregistrat un spor natural negativ. Diferența dintre numărul deceselor și cel al nașterilor a fost de 104.100 de persoane, iar toate regiunile țării au înregistrat valori negative.

Cel mai mare declin s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia, urmată de Sud-Est, Nord-Est și Sud-Vest Oltenia.

România rămâne pe locul șase în Uniunea Europeană

În ciuda scăderii populației, România ocupă în continuare locul șase în Uniunea Europeană după numărul de locuitori. Potrivit Eurostat, Germania este statul cu cea mai mare populație din UE, în timp ce Malta rămâne țara cu cei mai puțini locuitori.

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