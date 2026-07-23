O femeie în vârstă de 55 de ani a adus pe lume un copil sănătos la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. Nașterea, care a avut loc prin operație de cezariană, reprezintă o premieră pentru unitatea medicală, fiind cea mai înaintată vârstă maternă la care medicii au asistat o naștere, potrivit anunțului făcut de conducere.

Conducerea Maternității „Elena Doamna” a anunțat joi că pacienta a născut la termen, prin cezariană, iar atât mama, cât și copilul se află în stare bună.

„Este o premieră în istoria spitalului nostru, fiind cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naştere în cadrul maternităţii. Echipa medicală a monitorizat cu atenţie evoluţia sarcinii şi a asigurat îngrijirea necesară pentru ca atât mama, cât şi bebeluşul să fie în siguranţă”, a anunțat conducerea maternităţii „Elena Doamna” din Iaşi.

Reprezentanții maternității arată că fiecare sarcină este evaluată individual, iar deciziile privind monitorizarea și conduita medicală sunt luate în funcție de starea de sănătate a mamei și a copilului.

„Recomandăm ca orice sarcină să fie urmărită pe tot parcursul ei de medicul obstetrician-ginecolog”, spun medicii maternităţii din Iaşi.

Anul trecut, o femeie din județul Maramureș a devenit mamă la vârsta de 57 de ani, după ce a adus pe lume gemeni, o fetiță și un băiețel. Cei doi copii s-au născut sănătoși, prin operație de cezariană, după o sarcină obținută prin fertilizare in vitro.

Femeia încercase în trecut mai multe tratamente pentru a rămâne însărcinată, însă fără succes. În cele din urmă, a apelat la o procedură de fertilizare in vitro, realizată într-un spital din Albania.

Sarcina a fost monitorizată atent, iar nașterea a fost asistată de o echipă medicală, cazul fiind unul rar întâlnit din cauza vârstei înaintate a mamei.

„O fetiță cu greutatea de 2,5 kg, nota 9/10 și băiețel 2,4 kg, nota 9/10, fiind o naștere prin cezariană și o sarcină dusă la termen. Mămica este bine, un succes pentru noi că am dus această sarcină la termen și pentru familie e un vis împlinit. Mă bucur că am reușit să aducem în familie cea mai mare bucurie de a avea copii”, a declarat medicul primar Gavrilă Timiș, șeful Secției Obstetrică-Ginecologie,