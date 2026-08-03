Kay Granger, una dintre cele mai influente femei din Partidul Republican și prima republicană din Texas aleasă în Camera Reprezentanților a SUA, a murit la vârsta de 83 de ani. Anunțul a fost făcut duminică de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și de House Republican Conference, potrivit The Washington Post.

Fost primar al orașului Fort Worth și membră a Congresului timp de 28 de ani, Granger a rămas în istoria politicii americane drept prima femeie republicană care a condus influenta Comisie pentru Alocări Bugetare (House Appropriations Committee).

Decesul său marchează sfârșitul unei cariere politice care a influențat politica bugetară federală și dezvoltarea industriei de apărare din Texas.

Kay Granger și-a început activitatea profesională ca profesoară de limba engleză și jurnalism, înainte de a intra în domeniul asigurărilor și apoi în administrația locală.

În 1991, a devenit prima femeie aleasă primar al orașului Fort Worth, într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, după restructurările din industria de apărare de la sfârșitul Războiului Rece. În timpul mandatului său, a sprijinit transformarea bazei aeriene Carswell într-o bază comună a rezervei navale, contribuind la păstrarea locurilor de muncă din regiune.

În 1996, a câștigat un loc în Camera Reprezentanților, devenind prima femeie republicană din Texas aleasă în această funcție și punând capăt dominației democrate asupra districtului pe care îl reprezenta.

În Congres, Granger s-a remarcat prin activitatea din Comisia pentru Alocări Bugetare, unde a coordonat finanțarea unor programe federale majore.

În 2019, a devenit prima femeie republicană care a preluat conducerea comisiei. În această poziție, a avut un rol esențial în negocierile privind bugetul federal și a susținut creșterea investițiilor în apărare, inclusiv contracte importante pentru companii precum Lockheed Martin și Bell Textron, cu operațiuni importante în Texas.

Anterior, în calitate de președintă a Subcomisiei pentru Operațiuni Externe și Departamentul de Stat, a coordonat finanțarea ajutorului extern al Statelor Unite și a susținut pachetul de asistență militară de 38 de miliarde de dolari destinat Israelului, aprobat în 2016.

Kay Granger nu a mai candidat pentru un nou mandat și și-a încheiat activitatea în Congres în ianuarie 2025.

La sfârșitul anului 2024, familia sa a anunțat că fosta congresmenă suferea de demență. Informația a apărut după ce presa locală din Texas a relatat că Granger nu mai participase la voturile din Camera Reprezentanților timp de aproape cinci luni, iar absența sa a declanșat dezbateri privind vârsta înaintată a unor lideri politici americani și transparența în privința stării lor de sănătate.

Fiul său a confirmat atunci că aceasta se afla într-un centru pentru seniori din Fort Worth și că se confrunta cu probleme cognitive apărute în ultimele luni ale mandatului.

De-a lungul carierei, Kay Granger a fost considerată o republicană moderată, deși în ultimii ani și-a apropiat pozițiile de direcția dominantă a Partidului Republican.

În 2016, l-a criticat public pe Donald Trump după apariția înregistrării „Access Hollywood”, însă în campania din 2020 a obținut susținerea acestuia și a adoptat poziții mai conservatoare pentru a câștiga alegerile primare.

Moartea sa a fost anunțată de liderii republicani din Congres, care au omagiat contribuția sa la politica americană și la reprezentarea statului Texas în legislativul federal.