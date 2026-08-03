Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza detaliată pentru intervalul 3-16 august. Potrivit specialiștilor, prima parte a acestei perioade va fi marcată de un val persistent de căldură extremă, cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale în majoritatea regiunilor. Până spre mijlocul primei săptămâni, mercurul din termometre va atinge frecvent valori de 39-40 de grade Celsius, în special în zonele vestice.

Răcirea treptată a vremii va începe după data de 6-7 august, moment în care instabilitatea atmosferică se va accentua și vor apărea averse însoțite de descărcări electrice și furtuni în mare parte din țară.

În Banat, procesul de încălzire va continua până pe 6 august, aducând caniculă și disconfort termic accentuat. Media temperaturilor maxime va crește de la 37 de grade în prima zi până la aproximativ 39 de grade la mijlocul săptămânii. Ulterior, valorile diurne vor scădea treptat către 31-32 de grade în jurul datei de 9 august, însă canicula va persista local la început. În a doua săptămână, maximele vor oscila între 30 și 34 de grade.

Minimele vor fi de 18-21 de grade în prima parte, definind nopți tropicale, urmând să scadă ulterior la 15-18 grade. Instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența aproape zilnic după 6 august.

În Crișana, căldura va atinge praguri critice la mijlocul primei săptămâni, când media maximelor va fi de 39-40 de grade. După acest vârf, valorile vor scădea treptat, ajungând la finalul săptămânii la medii de 32 de grade. În cea de-a doua săptămână, valorile diurne se vor încadra între 30 și 34 de grade. Nopțile vor fi tropicale în prima parte, cu minime de 18-22 de grade, urmând ca apoi temperaturile nocturne să coboare la 14-18 grade.

Transilvania va traversa o perioadă cu vreme tot mai caldă și disconfort termic accentuat până pe 7 august, media temperaturilor maxime încadrându-se între 34 și 36 de grade. În următoarele două zile se va produce o răcire accentuată, cu maxime ce vor coborî la 28-29 de grade, iar ulterior vor oscila între 27 și 31 de grade. Minimele nocturne vor scădea de la 14-18 grade în prima săptămână la 12-15 grade în cea de-a doua.

În Maramureș, canicula se va intensifica până pe 6 august, când media maximelor va atinge 37-38 de grade. Ulterior, temperaturile vor scădea spre 28 de grade, iar disconfortul termic se va diminua treptat. În a doua jumătate a intervalului, maximele vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade. Minimele se vor situa inițial între 17 și 19 grade, coborând ulterior la 13-16 grade. Manifestările de instabilitate atmosferică vor deveni frecvente după data de 6 august.

Moldova se va confrunta cu zile caniculare și nopți tropicale până pe 7 august. Media regională a maximelor va fi de 34-36 de grade, iar a minimelor de 17-20 de grade. În zilele de 8 și 9 august este așteptată o scădere termică de până la 6-7 grade. În a doua săptămână, valorile maxime vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade.

În Dobrogea, vremea se va încălzi continuu în prima săptămână, devenind caniculară în zona continentală, cu nopți tropicale peste tot. Media maximelor va fi de 32-35 de grade, iar minimele vor crește de la 19 la 22 de grade. În a doua săptămână, temperaturile vor scădea la medii de 29-32 de grade ziua și 18 grade noaptea. Aversele, inițial slabe și izolate până pe 6 august, vor deveni ulterior mai frecvente și mai intense.

Muntenia va înregistra un val de căldură în extindere până spre finalul primei săptămâni. Maximele medii vor atinge 35-37 de grade, iar minimele se vor situa între 17 și 20 de grade. După acest interval, valorile vor scădea, maximele nedepășind 34 de grade. Probabilitatea pentru averse și furtuni va crește semnificativ după 6 august.

În Oltenia, canicula și nopțile tropicale vor domina prima parte a intervalului, cu maxime de 35-37 de grade și minime de 18-20 de grade. În a doua parte, temperaturile vor scădea la medii diurne de 30-34 de grade și nocturne de 15-18 grade, fiind așteptate fenomene de instabilitate atmosferică aproape zilnic după 6 august.

În zonele montane, vremea se va încălzi ușor până pe 6 august, când media maximelor va ajunge la 26 de grade. În următoarele trei zile va avea loc o răcire treptată, până la valori medii de 18-19 grade pe 9 august. În cea de-a doua săptămână, maximele vor varia între 17 și 22 de grade. Minimele vor fi de 13-16 grade în prima săptămână și de 9-12 grade în cea de-a doua. Instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii restrânse până pe 5 august, urmând să se extindă pe suprafețe mari ulterior.