Prognoza meteo, 3 august. Săptămâna începe sub semnul vremii deosebit de calde în majoritatea regiunilor țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza detaliată pentru ziua de luni, 3 august, iar datele indică o menținere a valului de căldură și un disconfort termic accentuat. În unele zone, temperaturile vor fi extrem de ridicate pentru prima decadă a acestei luni.

Luni, 3 august, canicula se va resimți cel mai intens în regiunile vestice și sud-vestice. În Banat, Crișana și local în Oltenia, Maramureș, Transilvania și Moldova, valorile termice vor fi deosebit de ridicate. Mercurul din termometre va urca rapid încă de la primele ore ale amiezii, atingând praguri critice.

În regiunea Crișanei și în zonele învecinate, temperaturile maxime pot ajunge până la 38-40 de grade Celsius la umbră. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că senzația de zăpușeală va fi greu de suportat de către populație, în special în marile aglomerări urbane.

În celelalte zone ale țării, vremea va rămâne de asemenea călduroasă, iar în zonele de câmpie și de deal va fi pe alocuri caniculară. Maximele generale la nivel național se vor încadra între 33 și 40 de grade în vest, respectiv între 28 și 35 de grade în restul teritoriului. Cele mai scăzute valori se vor înregistra pe litoral, unde adierea mării va mai tempera din arșiță, iar maximele vor oscila între 28 și 31 de grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin în aproape toată țara. Doar după-amiaza și spre seară pot apărea înnorări trecătoare în zonele montane, în Dobrogea și în extremitatea estică a Munteniei, unde izolat sunt posibile averse slabe de scurtă durată. Vântul va sufla în general slab până la moderat.

Minimele termice din noaptea de luni spre marți se vor încadra în general între 19 și 25 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral, caracterizând nopți tropicale. În restul țării, temperaturile nocturne vor coborî între 10 și 19 grade. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orar 11:00 - 18:00, consumul adecvat de lichide și purtarea hainelor lejere din fibre naturale. Pentru informații actualizate privind avertizările meteorologice, cetățenii sunt sfătuiți să consulte comunicatele oficiale emise de Administrația Națională de Meteorologie.