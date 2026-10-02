Agenția internațională de rating S&P Global Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă, menținând țara în categoria recomandată investițiilor. Evaluarea a ținut cont de progresele în consolidarea fiscală și de absorbția fondurilor europene, în timp ce perspectiva negativă reflectă riscurile legate de implementarea măsurilor fiscale în 2027 și 2028 și de instabilitatea politică.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că respectarea angajamentelor fiscale și absorbția fondurilor europene au avut un rol important în decizia agenției.

„Odată cu decizia S&P, închidem un ciclu important de evaluări început în vară și reușim să păstrăm România în categoria investment grade, în ciuda unui context politic complicat și a unei perioade prelungite de interimat guvernamental. Este un rezultat important, dar nu este suficient. Următoarele obiective sunt vitale: încadrarea în țintele de deficit pentru 2026 și construcția unui buget credibil pentru 2027. De acestea vor depinde în mare măsură evaluările din primul trimestru al anului viitor. Dacă păstrăm disciplina în execuția bugetară din 2027 și rămânem prudenți în perspectiva lui 2028, putem crea condițiile pentru revenirea perspectivei de rating la stabile”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit evaluării S&P, România a înregistrat progrese în consolidarea fiscală în 2025 și pe parcursul anului 2026. Agenția estimează că deficitul bugetar va scădea la 6,25% din PIB în 2026, cu aproape 1,5 puncte procentuale sub nivelul din 2025.

Evoluția este pusă de agenție pe seama disciplinei privind cheltuielile publice și a menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.

S&P a luat în calcul și faptul că ajustarea fiscală și absorbția fondurilor europene au rămas în grafic în 2026. Fondurile din PNRR au ajuns la rate de absorbție de peste 90% în cazul granturilor și de 95% pentru împrumuturi.

Un alt element evidențiat de agenție este nivelul ridicat al investițiilor publice, susținute într-o proporție importantă de fondurile europene, care reprezintă principalul sprijin pentru activitatea economică în acest an.

S&P a menținut perspectiva negativă, indicând riscurile asociate implementării consolidării fiscale în perioada 2027-2028 și posibilele efecte ale instabilității politice.

Agenția a arătat că perioada următoare va fi importantă pentru formarea unui guvern susținut de o majoritate și pentru adoptarea unui cadru bugetar credibil pentru 2027 și 2028. În scenariul de bază al S&P, România va reuși să formeze un guvern care să adopte un asemenea cadru.

Potrivit agenției, blocajul politic prelungit și riscul unor compromisuri politice adoptate în ultimul moment ar putea afecta reducerea deficitelor gemene ale României până în 2029.

În același timp, necesarul ridicat de finanțare și creșterea costurilor de împrumut vor continua să exercite presiuni asupra cheltuielilor cu dobânzile. S&P estimează că acestea vor ajunge la 3,3% din PIB în 2028, în timp ce datoria publică netă ar urma să depășească 60% din PIB în 2027.

Profilul de credit al României este influențat și de deficitul structural ridicat al contului curent, estimat de S&P la 7,5% din PIB în 2026 și la 7% din PIB în 2027.

Agenția a precizat că perspectiva ratingului ar putea reveni la stabilă în cazul reducerii deficitelor fiscale și externe ale României, astfel încât să fie oprită deteriorarea poziției financiare a statului și a celei externe.

În acest scenariu ar conta existența unui plan de politici publice credibil pe termen mediu, eventual susținut de un consens politic larg, precum și relansarea creșterii economice.

„Agenția analizează deja capacitatea României de a continua acest parcurs în 2027 și 2028. Prioritatea absolută este construirea unui buget credibil pentru 2027, bazat pe măsuri clare și sustenabile, care să continue reducerea deficitului fără să compromită premisele relansării economice”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a adăugat că este nevoie de consens politic în jurul acestor obiective pentru ca traiectoria fiscală a României să nu fie afectată de blocaje politice sau de ciclul electoral.

„Ambiția noastră nu trebuie să se oprească la protejarea calificativului de investiții. Trebuie să creăm condițiile pentru revenirea perspectivei la stabilă și, în timp, pentru îmbunătățirea ratingului și reducerea costurilor de finanțare ale României”, a completat ministrul Finanțelor.

S&P a avertizat că ar putea revizui în scădere ratingul României dacă procesul prelungit de formare a guvernului, apărut după destrămarea coaliției în mai 2026, ar îngreuna reducerea deficitului fiscal în 2027 și 2028.

Potrivit agenției, neimplementarea unei traiectorii fiscale și de politici credibile ar putea afecta consolidarea bugetară și ar putea amplifica riscuri precum deteriorarea încrederii investitorilor, creșterea costurilor de finanțare și intensificarea presiunilor asupra balanței de plăți.

S&P a indicat și riscurile externe. Agenția ar putea lua în considerare o retrogradare dacă presiunile externe s-ar intensifica, inclusiv în cazul în care perturbările de pe piața energiei ar afecta așteptările privind inflația pe termen mediu și, în același timp, creșterea economică, balanța de plăți și rezultatele fiscale ale României.

Ratingul „BBB-” menține România în categoria recomandată investițiilor. Pentru următoarea perioadă, evaluarea S&P pune în prim-plan evoluția consolidării fiscale, bugetul pentru 2027, absorbția fondurilor europene și capacitatea autorităților de a continua măsurile asumate în anii următori.