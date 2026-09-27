2027, un an complicat pentru economie. Anunțul făcut de Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că bugetul României pentru 2027 va trebui construit într-un context dificil, marcat de presiuni asupra cheltuielilor pentru pensii, salarii, apărare și investiții. Oficialul spune că anul viitor ar putea fi mai complicat din punct de vedere bugetar decât 2026, chiar dacă deficitul a scăzut în primele opt luni ale acestui an.

Mesajul a fost transmis după publicarea execuției bugetare la opt luni. Deficitul a coborât la 2,89% din PIB, de la 4,51% în perioada similară din 2025, iar investițiile publice au depășit 97 de miliarde de lei.

Nazare a spus că rezultatele din primele opt luni arată continuarea procesului de reducere a deficitului bugetar.

„Datele la 8 luni reconfirmă că efortul demarat de guvernul Ilie Bolojan în vara anului trecut continuă să producă rezultate: deficitul bugetar a coborât la 2,89% din PIB, față de 4,51% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. În termeni nominali, vorbim despre aproape 27 de miliarde de lei mai puțin deficit”, a transmis Alexandru Nazare.

Datele Ministerului Finanțelor indică un deficit de 59,42 miliarde de lei în perioada ianuarie-august 2026, față de 86,36 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Ministrul spune că reducerea deficitului nu a venit prin diminuarea investițiilor publice.

„Pentru o perspectivă de ansamblu asupra dimensiunii acestui efort: în doar 8 luni din 2026 am alocat investiții publice pentru susținerea economiei de 97 de miliarde de lei – aproape cât a cheltuit România pentru investiții în întreg anul 2023”, afirmă Nazare.

Ministrul Finanțelor spune că scăderea deficitului nu înseamnă că statul își poate permite să renunțe la disciplina bugetară.

„Acesta este modelul pe care trebuie să îl continuăm: mai puțină risipă, mai multă disciplină, mai multe investiții și o utilizare cât mai bună a banilor europeni. În continuare, nu avem motive de relaxare. Dacă nu vrem să continuăm să rostogolim datoria publică generațiilor următoare, consolidarea trebuie să continue obligatoriu”, a scris ministrul.

Unul dintre costurile care apasă bugetul este cel al dobânzilor. Statul a cheltuit 42,05 miliarde de lei pentru dobânzi în primele opt luni ale anului, cu 26,7% mai mult decât în perioada similară din 2025.

„România plătește deja peste 42 de miliarde de lei pentru dobânzi în primele 8 luni ale anului. Este una dintre cele mai clare explicații pentru care credibilitatea fiscală și ratingul de țară nu sunt subiecte abstracte – ci sunt teme care ne afectează pe toți”, afirmă Nazare.

Mesajul ministrului apare în contextul evaluării ratingului suveran al României. S&P Global Ratings menține calificativul României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, nivel aflat la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Agenția a confirmat această evaluare în aprilie 2026.

Nazare spune că autoritățile au prezentat agenției atât rezultatele obținute în reducerea deficitului, cât și riscurile cu care se confruntă bugetul.

„Un rating de investiții nu se păstrează prin promisiuni sau declarații. Se păstrează prin rezultate – garantate prin execuție, prin predictibilitate și prin continuitatea politicilor responsabile”, a transmis ministrul.

Nazare a atras atenția asupra construcției bugetului pentru anul viitor și asupra obligațiilor care vor trebui acoperite.

„Prudența, precauția și responsabilitatea sunt esențiale, într-un context în care România se confruntă cu multiple presiuni, iar anul viitor poate fi chiar mai dificil din punct de vedere bugetar decât 2026”, afirmă Nazare.

Printre presiunile enumerate de ministru se află creșterea cheltuielilor pentru apărare, inclusiv investițiile finanțate prin instrumentul european SAFE, problemele structurale din administrația publică și revendicările privind recuperarea puterii de cumpărare după perioada în care salariile din sectorul public și pensiile nu au fost indexate.

La acestea se adaugă obligațiile de plată rezultate din hotărâri judecătorești care nu au fost încă achitate.

Pe partea de venituri, ministrul spune că statul mai are spațiu pentru îmbunătățirea colectării prin combaterea evaziunii și a economiei gri.

O altă problemă pentru anii următori este diminuarea finanțării excepționale disponibile prin PNRR.

Granturile europene au susținut un nivel ridicat al investițiilor, însă această sursă nu va mai avea aceeași pondere după încheierea programului.

Alexandru Nazare spune că România va trebui să compenseze prin fondurile de coeziune, printr-o selecție mai strictă a proiectelor finanțate de la buget și printr-o implicare mai mare a capitalului privat.

„De aceea, statul nu poate angaja noi cheltuieli sau noi angajamente permanente, fără surse solide de finanțare. Bugetul pentru 2027 trebuie să pornească de la această realitate. Trebuie să spunem clar ce constrângeri avem și ce trebuie prioritizat. Predictibilitatea fiscală înseamnă și această formă de onestitate”, afirmă ministrul Finanțelor.

Ministrul spune că reducerea deficitului nu trebuie să rămână singura țintă a politicii economice.

„În același timp, consolidarea fiscală nu poate fi singura noastră ambiție. Trebuie să trecem de la stabilizare la creștere: mai mult capital privat, investiții inteligente în producție, energie, infrastructură, industrie, exporturi și locuri de muncă mai bine plătite”, a transmis acesta.

Alexandru Nazare a avertizat și asupra costului pe care îl pot avea amânarea reformelor și acumularea problemelor bugetare.

„Problemele amânate nu dispar. Devin mai scumpe. Iar nota de plată este suportată de economie, de antreprenori și, în cele din urmă, de fiecare cetățean – prin taxe, inflație, dobânzi mai mari sau mai puține resurse pentru investiții și servicii publice”, a conchis Alexandru Nazare.