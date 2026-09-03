În ciuda planurilor ambițioase ale UE și a majorării cheltuielilor pentru apărare în blocul comunitar, atingerea până în 2030 a obiectivului de pregătire pentru apărare rămâne dificilă, se arată într-o analiză publicată de Curtea de Conturi Europeană. În documentul său de analiză privind evoluția politicii de apărare a UE, publicat astăzi, Curtea examinează transformările survenite după 2020. Auditorii observă o schimbare de paradigmă: accentul s-a deplasat de la răspunsul la crize către consolidarea capacității de apărare a țărilor din UE și către o abordare mai structurată la nivelul Uniunii.

Totodată, ei semnalează o serie de provocări și de oportunități pentru UE, precum și riscuri asociate gestiunii financiare, guvernanței și asigurării răspunderii.

În ultimii ani, mediul de securitate al UE s-a schimbat radical. Ca reacție, atât UE, cât și statele membre și-au intensificat considerabil cheltuielile pentru apărare, pentru a remedia efectele anilor de investiții insuficiente, reflectate în stocuri limitate de muniții și rachete, timpi lungi de producție și livrare, dependențe externe și blocaje logistice. Acesta este un moment de cotitură pentru industria de apărare europeană, oferind oportunitatea de a extinde capacitățile de producție, de a stimula inovarea și de a consolida parteneriatele.

„UE a pus în mișcare o serie de inițiative menite să încurajeze cooperarea dintre statele membre și consolidarea eforturilor lor în domeniul apărării. Cu toate acestea, pentru ca obiectivul de pregătire pentru apărare până în 2030 să devină realitate, va fi esențială atât valorificarea noilor oportunități, cât și abordarea riscurilor existente”, a declarat domnul Marek Opioła, membrul Curții responsabil de documentul de analiză.

În ceea ce privește oportunitățile, contextul actual de securitate și creșterea finanțării pot contribui la extinderea capacităților bazei tehnologice și industriale europene de apărare și pot deveni astfel un motor al inovării. Totodată, pot apărea noi forme de cooperare, precum clusterele de apărare și coalițiile în materie de capabilități, care ar putea consolida parteneriatele strategice, în special cu Ucraina.

În plus, introducerea unor clauze de „preferință UE”, menite să încurajeze statele membre să se aprovizioneze cu sisteme de apărare de la furnizori europeni, ar putea fi o soluție de a reduce pe termen lung dependența de furnizori din afara Europei. Totuși, această orientare ar trebui conciliată cu necesitatea de a răspunde cerințelor operaționale pe termen scurt.

În ceea ce privește riscurile, mai multe studii arată că atingerea până în 2030 a obiectivului de autonomie strategică a UE și a capacității de a susține în mod autonom operațiuni militare de mare intensitate va fi dificilă. Analiștii din domeniul apărării semnalează constrângeri majore care persistă, precum fragmentarea sistemelor naționale, blocajele industriale, coordonarea politică lentă și dependența de Statele Unite. Cu toate acestea, UE este capabilă de progrese substanțiale, după cum o demonstrează creșterea cheltuielilor pentru apărare și extinderea rapidă a producției de muniție.

Între 2020 și 2025, cheltuielile de apărare cumulate ale țărilor din UE au crescut cu aproape 80 %. Planificarea capabilităților de apărare în UE urmează în mare măsură o abordare ascendentă, în care fiecare stat membru își identifică propriile necesități. Totuși, absența unui proces eficace de planificare de sus în jos la nivelul UE, la care se adaugă o coordonare insuficientă între diferitele surse de finanțare europene și naționale, poate conduce la investiții fragmentate, duplicarea eforturilor sau lacune în materie de capabilități.

Dacă nu este gestionată corespunzător, creșterea finanțării poate genera, de asemenea, riscuri de implementare și blocaje legate de disponibilitatea materiilor prime, a componentelor esențiale sau a personalului calificat, limitând capacitatea de a utiliza fondurile disponibile. În ultimă instanță, resursele financiare ar putea rămâne insuficiente pentru a răspunde priorităților de apărare convenite și pentru a atinge obiectivele stabilite, de exemplu în domenii precum mobilitatea militară. UE recurge tot mai frecvent la acordarea de credite garantate prin bugetul european.

Acest tip de finanțare include 150 de miliarde de euro puși la bătaie prin programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), destinată accelerării pregătirii pentru apărare a statelor membre, precum și creditul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, din care 60 de miliarde de euro sunt destinați apărării. Utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a cheltuielilor de apărare finanțate prin îndatorare și a creditelor garantate de UE poate afecta sustenabilitatea finanțelor publice, prin încetinirea reducerii datoriei publice și creșterea presiunii asupra bugetului Uniunii.

Auditorii atrag atenția asupra complexității structurilor de guvernanță și a mecanismelor de răspundere aferente politicii de apărare a UE, care sporesc riscul suprapunerii responsabilităților. Totodată, ei reiterează faptul că Curtea de Conturi Europeană nu dispune încă de un mandat care să îi permită auditarea tuturor organismelor și instrumentelor implicate în acest domeniu.

Tratatele consacră apărarea ca atribut al suveranității statelor membre, dar deteriorarea mediului global de securitate determină o transformare profundă a politicilor UE în acest domeniu. Agresiunea militară pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, tensiunile geopolitice, slăbirea ordinii multilaterale mondiale și alte evoluții au determinat statele membre să conștientizeze că UE trebuie să își consolideze capacitățile în materie de apărare. Războiul din Ucraina a reprezentat un moment de răscruce, întrucât a evidențiat vulnerabilități importante în materie de apărare în țările din UE.

Ca reacție, cheltuielile anuale colective de apărare ale acestora au crescut considerabil, de la 262 de miliarde de euro în 2022 la 418 miliarde de euro în 2025. Potrivit raportului 2025-2026 al Agenției Europene de Apărare, toți aliații NATO din UE au atins sau au depășit în 2025 obiectivul de 2 % pentru cheltuielile destinate apărării. Tot în 2025, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea albă privind pregătirea pentru apărare a Europei 2030.

Documentul de analiză nr. 1/2026, intitulat „Politica de apărare a UE în prim-plan”, este disponibil pe site-ul Curții, alături de o sinteză de o pagină a principalelor mesaje. Analiza acoperă perioada cuprinsă între 2020 și iulie 2026, cu accent pe inițiativele recente ale UE, pe instrumentele financiare și pe schimbările de la nivel normativ. Aceasta se bazează cu precădere pe informații aflate la dispoziția publicului larg și actualizează documentul de analiză din 2019 referitor la apărarea europeană.