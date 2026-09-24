Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov – Făgăraș, un proiect cu o lungime de 49,3 kilometri și o valoare de aproape două miliarde de lei. Următoarea etapă este lansarea licitației pentru execuția lucrărilor, a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

„Astăzi aprobăm în Guvern Autostrada Brașov – Făgăraș. Urmează lansarea licitației pentru lucrările de construcție”, a transmis Horațiu Cosma.

Autostrada va avea 49,3 kilometri și va crea o legătură rapidă între Brașov și Făgăraș. De la Făgăraș, traseul de mare viteză va continua spre Sibiu.

Proiectul prevede trei noduri rutiere, care vor fi construite la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. Investiția include și 49 de poduri, pasaje și viaducte.

Autostrada va beneficia și de trei galerii acoperite, realizate după sistemul „cut and cover”. Acestea vor avea împreună aproximativ 800 de metri și vor îndeplini inclusiv rolul de ecoducte.

Proiectul include un spațiu de servicii și o parcare de scurtă durată pentru șoferi. Pe traseu va fi construit și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Horațiu Cosma a vorbit și despre durata pregătirii proiectului, în condițiile în care documentația a fost finalizată mult mai târziu decât termenul estimat inițial.

„Contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021. Studiul de fezabilitate trebuia realizat în 22 de luni. În realitate, proiectul a avut nevoie de peste 5 ani pentru a ajunge în această etapă”, a spus secretarul de stat.

Obținerea Acordului de Mediu a reprezentat o etapă importantă pentru continuarea procedurilor administrative.

„Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie, iar de atunci am accelerat procedurile de avizare care țin de Ministerul Transporturilor. Astăzi facem pasul decisiv la nivel guvernamental”, a mai transmis oficialul.

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, autoritățile urmează să demareze procedurile pentru atribuirea contractului de execuție a Autostrăzii Brașov – Făgăraș.