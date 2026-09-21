Sute de piese rare din colecția lăsată în urmă de Brigitte Bardot, scoase la licitație. Unde vor ajunge banii

Obiectele personale care i-au aparținut actriței Brigitte Bardot sunt scoase la licitație luni, la Paris. Printre cele aproape 300 de loturi se află balerini Repetto, inele cu diamante, mobilier, obiecte de uz casnic și chiar exemplarul său din „Kama Sutra”. Banii obținuți din vânzare vor fi donați fundației sale dedicate protecției animalelor, potrivit BBC.

Fanii lui Brigitte Bardot s-au adunat la sala de licitații Drouot din centrul Parisului pentru a vedea obiectele înaintea vânzării. Actrița a murit în decembrie anul trecut, la vârsta de 91 de ani.

Loturile provin din cele două locuințe pe care Bardot le avea în Saint-Tropez, dar și din apartamentul său din Paris. O parte dintre încăperile apartamentului au fost reconstituite pentru expoziția organizată înaintea licitației.

„Fiecare obiect scos la vânzare poartă amprenta unei întâlniri, a unei implicări, a unui moment de fericire, a unei etape din viaţa ei. Acestea spun povestea femeii, dar şi a legendei”, a declarat secretarul ei de mulți ani, Frank Guillou.

Brigitte Bardot a cunoscut celebritatea în anii 1950, mai întâi ca model și apoi ca actriță. Imaginea sa a devenit asociată cu schimbările sociale și culturale ale celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea.

Ulterior, Bardot s-a dedicat protecției animalelor și a fondat organizația care îi poartă numele. Actrița a fost însă și o figură controversată, fiind criticată pentru remarci homofobe și sancționată de mai multe ori pentru declarații considerate incitatoare la ură rasială.

Vânzarea include mobilier, haine, statuete religioase și numeroase obiecte folosite de Bardot în viața de zi cu zi. Printre acestea se află ustensile de bucătărie, tigăi Le Creuset și brichete.

Colecționarii pot licita și pentru mașina de scris manuală folosită de actriță pentru corespondență și pentru redactarea autobiografiei sale. Pe lista loturilor se mai găsesc bijuterii și chitare clasice.

Bicicleta Peugeot a lui Bardot este, de asemenea, scoasă la vânzare. Două perechi de balerini Repetto din piele se numără printre piesele care ar putea atrage atenția cumpărătorilor.

Brigitte Bardot a avut o contribuție importantă la popularizarea brandului Repetto. Fosta balerină le-a cerut reprezentanților companiei să creeze un model pe care să îl poată purta în viața de zi cu zi.

Licitația include și numeroase portrete ale actriței, unele dintre ele cu caracter erotic. Multe dintre imagini au fost primite de Bardot cadou.

„Brigitte obişnuia să spună că nu voia să fie nevoită să-şi vadă faţa toată ziua, aşa că nu le agăţa pe pereţi - dar le păstra, fie pentru că îi cunoştea pe artişti, fie pentru că acele imagini însemnau ceva pentru ea. Toate erau cadouri”, a spus Guillou.

Majoritatea obiectelor au prețuri de pornire sub 100 de euro, însă organizatorii se așteaptă ca sumele să crească pe parcursul licitației.

„Vânzarea se adresează tuturor celor care încă păstrează vie amintirea ei şi care duc mai departe cauza ei. Sunt iubitori de animale şi, în acelaşi timp, admiratori ai lui Brigitte Bardot. Sala va fi plină de toţi aceşti fani”, a spus Cecile Dupuis de la casa de licitații Millon, care organizează vânzarea.

Dragostea actriței pentru animale se regăsește și în obiectele scoase la licitație. Colecția include jucării de pluș și zgarde care au aparținut câinilor săi.

„Brigitte nu putea trăi fără animale în preajma ei. Când unul dintre ei murea, era copleşită de durere. Toţi erau îngropaţi în grădini, respectând un protocol strict, iar fotografiile lor ocupau un loc de cinste în casele ei”, a spus Guillou.

După moartea lui Brigitte Bardot, averea acesteia a fost împărțită între fundația care îi poartă numele și singurul său fiu, Nicolas-Jacques Charrier. Acesta beneficiază și de pe urma vânzării obiectelor.

Soțul actriței, Bernard d’Ormale, a pus sub semnul întrebării necesitatea organizării licitației și a sugerat că fundația ar putea obține bani prin vânzarea uneia dintre clădirile pe care le deține.

„De ce să se organizeze această licitaţie? Pentru animale? E o glumă; fundaţia deţine clădiri, ar trebui pur şi simplu să vândă una dintre ele”, a declarat Bernard d’Ormale pentru ziarul local francez Midi Libre.

Fundația „Brigitte Bardot” a transmis că licitația a fost aprobată de consiliul de administrație în luna iunie, inclusiv de Bernard d’Ormale, care ocupa la acel moment funcția de președinte.