Bijuterii de 2 milioane de euro, confiscate la vamă. Ce a trebuit să plătească proprietarul pentru a le recupera

O femeie care călătorea din Elveția spre Italia a fost oprită la vamă cu bijuterii și ceasuri de lux în valoare de aproape două milioane de euro, pe care nu le declarase la intrarea în țară. Obiectele se aflau într-o geantă din mașină, iar pentru a le recupera proprietara a ajuns să plătească statului italian aproape 600.000 de euro, potrivit Rai News.

Controlul a avut loc la punctul vamal Iselle di Trasquera, situat la frontiera dintre Italia și Elveția.

Militarii Gărzii Financiare au verificat autoturismul care intra în Italia și au descoperit mai multe obiecte de mare valoare. Bijuteriile și ceasurile nu fuseseră declarate la vamă.

Bunurile au fost confiscate și trimise ulterior la laboratorul chimic al Agenției Vamale din Torino pentru evaluare. Valoarea totală stabilită după expertiză s-a apropiat de două milioane de euro.

Printre bunurile găsite se afla un ceas Audemars Piguet Royal Oak din aur alb. Acesta a fost evaluat la aproximativ 34.000 de euro. Autoritățile au descoperit și un Cartier Baignoire din aur galben, cu o valoare estimată la circa 20.000 de euro. În geantă se mai aflau coliere Bulgari și alte bijuterii.

Lista includea și o brățară cu rubine și diamante, precum și un set cu cercei din aur. Valoarea cumulată a tuturor obiectelor a fost estimată la aproape două milioane de euro.

După stabilirea valorii bunurilor, autoritățile au calculat și obligațiile fiscale care nu fuseseră achitate. Taxele vamale și TVA-ul datorat s-au ridicat la aproximativ 500.000 de euro.

Pentru că bijuteriile și ceasurile nu fuseseră declarate la intrarea în Italia, proprietara a fost sancționată pentru contrabandă.

Obiectele au rămas confiscate până la soluționarea situației.

Pentru a închide cazul și a reintra în posesia bijuteriilor, femeia a plătit toate sumele stabilite de autorități. Plata a fost făcută într-o singură tranșă.

Suma finală a inclus taxele vamale, TVA-ul, dobânzile și sancțiunile aplicate. În total, valoarea plătită s-a apropiat de 600.000 de euro.

Presa italiană scrie că proprietara încercase anterior să își recupereze obiectele pe cale legală fără să achite sancțiunea. Demersul nu a avut însă succes. În cele din urmă, femeia a plătit integral suma stabilită de autorități și a putut reintra în posesia bijuteriilor confiscate.