Românii care comandă produse din afara Uniunii Europene vor continua să achite taxa națională de 25 de lei doar pentru o perioadă limitată. Comisia Europeană a anunțat că această măsură va fi înlocuită de o taxă unică aplicată la nivelul Uniunii Europene, după intrarea în vigoare a noilor reguli privind importurile de colete.

Începând cu 1 ianuarie 2026, România percepe o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene care are o valoare declarată de cel mult 150 de euro.

Măsura se aplică inclusiv produselor comandate de pe platformele de comerț online din afara spațiului comunitar. Potrivit explicațiilor oferite de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, această taxă va putea fi menținută doar până la introducerea taxei europene de manipulare a coletelor. Conform calendarului actual, noua taxă unică la nivelul Uniunii Europene ar urma să intre în vigoare cel târziu în luna noiembrie 2026.

După acel moment, statele membre vor trebui să renunțe la propriile taxe similare pentru a evita apariția unor diferențe între piețele naționale.

Până la implementarea taxei europene de manipulare, anumite colete vor suporta două costuri distincte. De la 1 iulie 2026, Uniunea Europeană introduce o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro, categorie care până acum beneficia de scutirea de taxe vamale.

Comisia Europeană a explicat că această taxă și taxa națională de 25 de lei vor funcționa în paralel doar în perioada de tranziție.

„Comisia este în contact cu autoritățile române în această privință. Statele membre vor trebui să înceteze aplicarea taxelor naționale de manipulare odată ce taxa de manipulare a Uniunii începe să se aplice, cel târziu în noiembrie anul acesta. Acest lucru va evita distorsiunile pe piața unică sau devierea importurilor către statele membre cu cea mai mică taxă, așa-numita «cumpărare la frontieră». Începând cu 1 iulie, taxa vamală de 3 euro se va aplica pe lângă orice taxă națională de manipulare.”

Comisia Europeană motivează schimbările prin creșterea accelerată a comerțului electronic și a numărului de colete care intră în Uniunea Europeană din state terțe.

Instituția consideră că vechiul sistem crea un avantaj pentru comercianții din afara spațiului comunitar, care puteau expedia produsele direct către consumatorii europeni în condiții mai avantajoase decât retailerii din Uniunea Europeană.

Prin noile reguli, Bruxelles-ul urmărește un tratament fiscal mai echilibrat între operatorii economici europeni și cei din afara Uniunii.

Pe lângă modificările care intră în vigoare în această vară, instituțiile europene pregătesc și introducerea unei taxe unice de manipulare pentru coletele expediate direct către cumpărătorii din Uniunea Europeană.

Valoarea acestei taxe nu a fost stabilită până în prezent.

Potrivit Comisiei Europene, scopul măsurii este acoperirea costurilor generate de verificările vamale, evaluările de risc și controalele efectuate asupra numărului tot mai mare de colete care sosesc din afara Uniunii Europene.