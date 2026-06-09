Românii care comandă produse de pe platforme precum Shein, Temu, Trendyol sau AliExpress vor plăti mai mult începând cu 1 iulie 2026. O nouă taxă vamală europeană se adaugă taxei logistice de 25 de lei introduse deja în România la începutul anului 2026 pentru coletele extracomunitare cu valoare sub 150 de euro.

Începând cu 1 iulie 2026, Uniunea Europeană elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro expediate din țări terțe și introduce un regim tranzitoriu. Noua taxă este de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs din colet.

Potrivit Georgianei Iancu, șefa departamentului Taxe Indirecte din cadrul EY România, taxa nu se aplică o singură dată pentru întregul colet. „Dacă într-un colet avem 10 tricouri identice, vom aplica un tarif vamal de 3 euro pentru toate. Dar dacă în același colet vom avea tricouri, jachete din lână și anumite gadgeturi, vorbim de 3 categorii de articole, astfel tariful vamal se va multiplica de 3 ori", a explicat aceasta.

Experții EY România dau și un alt exemplu concret: un colet care conține o bluză din mătase și două bluze din lână include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu la 3 euro.

Noua taxă europeană se adaugă taxei logistice de 25 de lei introduse în România la 1 ianuarie 2026 pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare declarată sub 150 de euro. ANAF a încasat aproape 167 de milioane de lei în primele trei luni ale anului 2026 din aplicarea acestei taxe.

Potrivit experților EY România, cele două taxe pot opera cumulativ, deoarece au natură juridică diferită și urmăresc finalități distincte. Concret, pentru un colet care conține produse din două categorii tarifare — de exemplu haine și electronice — cumpărătorul va plăti taxa logistică de 25 de lei plus 6 euro taxă vamală europeană, adică în total aproximativ 55 de lei.

Autoritățile europene susțin că măsura este necesară pentru reducerea distorsiunilor concurențiale create de importurile foarte ieftine din afara Uniunii și pentru combaterea subevaluării și fraudei. Potrivit Comisiei Europene, în 2024 au intrat pe piața UE aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare, echivalentul a circa 12 milioane de trimiteri zilnic, dublu față de anul precedent. „Era coletelor mici tratate aproape ca importuri fără costuri vamale se apropie de final", arată experții EY România.