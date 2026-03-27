UE va introduce o taxă de manipulare pentru coletele mici din afara blocului comunitar

Uniunea Europeană va introduce o taxă de manipulare pentru coletele mici din afara blocului comunitar, măsura urmărind limitarea creșterii importurilor de la magazinele online chinezești precum Temu și Shein, potrivit Deutsche Welle.

Parlamentul European și Consiliul European au votat joi introducerea unei taxe de manipulare pentru coletele mici provenite din afara Uniunii Europene, măsura urmând să intre în vigoare cel târziu pe data de 1 noiembrie.

Noua taxă se va adăuga taxei vamale deja existente pentru aceste produse, care va intra în vigoare în luna iulie a acestui an. Deși nivelul exact al taxei de manipulare nu a fost stabilit deocamdată, estimările indică o sumă de aproximativ 2 euro pentru fiecare colet. În același timp, taxa vamală aplicabilă coletelor cu o valoare de până la 150 de euro este de aproximativ 3 euro.

Introducerea unei taxe de manipulare pentru coletele mici, pe lângă taxa vamală, reprezintă o reacție la creșterea numărului de produse care ajung în Europa de pe platforme online chinezești ieftine, precum Shein, Temu și AliExpress.

Datele arată că, anul trecut, în Uniunea Europeană au ajuns 5,9 milioane de astfel de colete, iar aproximativ 90% dintre acestea au avut ca origine China.

În paralel cu inițiativa europeană, România a introdus, de la 1 ianuarie 2026, o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, aplicabilă inclusiv comenzilor realizate pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, atunci când valoarea coletului este de sub 150 de euro.

Ministerul Finanțelor urmărește să acopere costurile de procesare generate de numărul mare de colete mici și să reducă avantajul competitiv al platformelor internaționale, precum Temu, Trendyol sau Shein, care folosesc rute și practici opace de declarare vamală în raport cu comercianții români.