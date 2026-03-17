Shein riscă suspendarea vânzărilor în Franța. Compania așteaptă decizia Curții de Apel din Paris

Platforma Shein se află din nou în centrul unei dispute juridice în Franța, după ce autoritățile au contestat în instanță decizia prin care nu a fost aprobată suspendarea totală a activității sale, urmând ca soluția finală să fie dată de Curtea de Apel din Paris, , potrivit Le Figaro.

La finalul anului trecut, Tribunalul din Paris a respins solicitarea de blocare completă a site-ului, considerând-o „disproporționată”, însă a constatat totodată existența unei „atingeri grave aduse ordinii publice”. În urma acestei hotărâri, statul a decis să facă apel.

Curtea de Apel din Paris urmează să analizeze cazul joi, 19 martie, când va decide asupra cererii de suspendare a „pieței” Shein din Franța, în contextul acuzațiilor privind găzduirea unor produse ilegale.

Cazul a apărut în toamna anului trecut, după identificarea pe platformă a unor produse controversate, inclusiv păpuși cu tentă de pornografie infantilă, dar și arme din categoria A și medicamente interzise.

Compania, fondată în China și având în prezent sediul în Singapore, este cunoscută pentru modelul de vânzare ultra-fast fashion, însă permite și comercializarea de produse prin intermediul unor terți.

În urma scandalului izbucnit în noiembrie, Shein a decis să își suspende voluntar întreaga piață din Franța pentru a efectua verificări și a remedia eventualele probleme, redeschizând ulterior platforma treptat la începutul anului 2026.

Această măsură nu a fost considerată suficientă de către autorități, care au solicitat suspendarea completă a site-ului până la implementarea unor mecanisme eficiente de prevenire a reapariției produselor interzise. În același timp, guvernul a cerut ca reluarea activității să fie condiționată de supravegherea Arcom, autoritatea franceză de reglementare digitală.

Autoritățile susțin că problemele identificate nu reprezintă cazuri izolate, ci indică riscuri sistemice asociate funcționării platformei, motiv pentru care au considerat necesară reanalizarea situației în instanță.

În acest context, cererea statului a fost ajustată, fiind vizată suspendarea pieței Shein, nu a întregului site. În paralel, mediul de afaceri a atras atenția asupra gradului redus de conformare la standardele europene, fiind invocate estimări potrivit cărora 94% dintre produsele de pe platformele asiatice nu respectă regulile, iar 66% sunt considerate periculoase.