De ce cumpără românii de pe Shein și Temu?

Lecția pe care magazinele românești refuză să o învețe

Fenomenul shoppingului online de pe platformele asiatice a ajuns la o dimensiune pe care autoritățile și comercianții tradiționali o înțeleg cu greu și o pot opri și mai greu. Nu este doar o tendință românească. Se întâmplă în toată Europa, în America de Nord și în multe alte piețe dezvoltate. Însă în România efectele sunt poate mai vizibile decât în alte țări.

La început, românii cumpărau de pe Shein și Temu haine pentru toată ziua și accesorii ăi nu prea vorbeau despre asta pentru că erau desconsiderați de unii că aleg haine proaste ăi ieftine. Dar era ca o curiozitate, iar ei testau, dedicând sume nu foarte mari, cât să nu le pară rău dacă dădeau chix. O comandă din când în când, câteva produse la prețuri incredibil de mici. Apoi au urmat încălțămintea, produsele pentru casă, articolele de curățenie, decorațiunile. Mai târziu au apărut cosmeticele, electronicele și accesoriile pentru telefoane. Astăzi, mulți cumpără deja mobilă, electrocasnice și aproape orice le trece prin minte., #metoo. Toate de pe platformele chinezesti.

De ce? Explicația simplă este prețul. Explicația reală este mult mai complexă.

Românii au devenit mult mai atenți la modul în care își cheltuie banii. Inflația, criza, nesiguranța economică și creșterea costului vieții au schimbat profund comportamentul de consum. Oamenii compară, verifică și caută cea mai bună ofertă.

Dar nu este vorba doar despre bani.

Generațiile de astăzi consumă diferit față de generațiile părinților și bunicilor lor. Dacă în trecut cumpărai o haină pentru câțiva ani, personal am haine de zeci de ani care sunt în stare foarte bună, astăzi mulți cumpără pentru un sezon, pentru o vacanță, pentru un eveniment sau chiar pentru o fotografie instagramabilă.

Moda se schimbă mult mai repede acum. Tendințele apar și dispar într-un ritm amețitor. Iar oamenii vor să fie în pas cu ele. Produsele de îmbracat și încălțat pentru copii deveniseră extrem de scumpe, mai ales că ele nu pot fi purtate decât o perioadă scurtă de timp. Jucăriile copiilor de asemenea.

Mulți tineri și adulți preferă să aibă zece articole diferite decât unul singur foarte scump. Preferă să schimbe culorile, stilurile și accesoriile, să experimenteze și să se reinventeze. Nu mai caută neapărat exclusivitatea unui brand celebru, de designer eventual, ci varietatea și libertatea de a alege.

A apărut astfel o nouă filozofie de consum: diversitatea contează mai mult decât exclusivitatea.

În urmă cu ceva timp, am participat la o petrecere cu tematica anilor ’30. Organizatorii au ținut foarte mult la respectarea temei, iar ținuta era obligatorie.

Ca orice femeie care vrea să respecte evenimentul, am început să caut soluții. În magazinele clasice, oferta era limitată, iar prețurile erau destul de ridicate pentru ceva atât de specific.

Am intrat pe una dintre aceste platforme și am scris simplu, în limba română, “ținută stil anii ’30”.

În câteva secunde, am găsit zeci de variante. Nu doar rochii, ci și accesorii, mănuși, bijuterii, bentițe și sugestii complete pentru întreaga apariție, pe mai multe culori ca să am de unde alege. Și atunci mi-am pus întrebarea pe care și-o pune orice consumator rațional: de ce aș cheltui câteva mii de lei pe o ținută pe care o voi purta o singură dată și pe care, foarte probabil, nu o voi mai îmbrăca niciodată?

Cred că exact aici se află unul dintre secretele succesului acestor platforme.

Ele au înțeles că oamenii cumpără astăzi pentru experiențe. Pentru o petrecere tematică. Pentru o vacanță în Grecia. Pentru o croazieră. Pentru o aniversare. Pentru o ședință foto. Pentru serbările de la școală sau de la grădiniță ale copiilor, tot mai multe și mai diverse. Pentru un moment special.

Consumatorul modern nu mai gândește în termenii garderobei pe cinci ani. Gândește în termenii experiențelor pe care le trăiește.

Succesul Shein și Temu nu este construit doar pe prețuri mici. El este construit pe o înțelegere perfectă a psihologiei consumatorului.

Aceste platforme îți memorează istoricul preferințelor, al căutărilor, îți urmăresc comportamentul, îți personalizează oferta și îți recomandă produse care se apropie foarte mult de ceea ce cauți. Ele nu vând doar produse, vând o experiență de cumpărare.

Este șocant câteodată, dar, de multe ori, ai impresia că platforma știe ce îți dorești înainte să formulezi clar în mintea ta acel lucru.

Asta pentru că în spatele fiecărei recomandări există algoritmi sofisticați care analizează comportamentul a milioane de consumatori și învață continuu. Algoritmii de care eu tot scriu în opiniile mele din evz.ro

Practic, comercianții tradiționali nu mai concurează doar cu alte magazine. Concurează cu unele dintre cele mai performante sisteme de analiză comportamentală din lume cărora nu prea le poți face față.

Mulți comercianți explică succesul platformelor asiatice exclusiv prin preț. Este o explicație comodă, dar incompletă și lipsită de profunzimea unui management.

Consumatorii apreciază și varietatea uriașă de produse, ușurința căutării, recomandările personalizate, livrarea simplă și sentimentul că descoperă permanent ceva nou. Mai mult, mulți români au observat că numeroase produse vândute în magazinele locale provin din aceleași zone de producție din Asia. Diferența este că între fabrică și cumpărător apar costurile de import, distribuție, chirii, personal și profit.

Consumatorul vede doar rezultatul final, prețul, și ia decizia care îi avantajează bugetul.

Poate că adevărata întrebare nu este de ce cumpără românii de pe Shein și Temu. Întrebarea este de ce atât de multe companii au ignorat schimbarea profundă din comportamentul consumatorilor.

Românii nu mai cumpără ca acum 20 de ani. Ei caută varietate, flexibilitate, prețuri accesibile și experiențe personalizate. Vor să își schimbe garderoba fără să cheltuiască o avere. Vor să își redecoreze casa fără costuri uriașe. Vor să poată experimenta fără să își asume riscuri financiare mari.

Iar platformele asiatice au înțeles perfect această schimbare.

Nu asiaticii au inventat noul consumator. Consumatorul s-a schimbat, iar ei au fost primii care au observat acest lucru și au construit un model de afaceri în jurul lui.

Iar cei care nu vor înțelege această transformare riscă să descopere, prea târziu, că nu mai concurează cu magazinul de peste drum, ci cu întreaga lume aflată la un click distanță.