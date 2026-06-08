Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat varianta de primăvară a prognozei macroeconomice pentru perioada 2026-2029 și a revizuit în creștere estimările privind inflația din acest an. Instituția estimează acum o inflație medie anuală de 7,9%, peste nivelul prognozat anterior, invocând impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie și combustibili.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează că inflația medie anuală va ajunge în 2026 la 7,9%, nivel superior celui prevăzut în prognoza publicată în toamna anului trecut.

Totodată, instituția a revizuit în creștere și estimarea privind indicele prețurilor de consum la finalul anului, până la 5,3%.

Potrivit specialiștilor CNSP, modificarea prognozei este legată în principal de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de efectele acestora asupra piețelor energetice.

„Estimările privind inflaţia în anul curent s-au revizuit ascendent, cu 1,7 puncte procentuale pentru sfârşitul anului şi cu 1,4% ca medie anuală, ca urmare a intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. Impactul s-a resimţit în prima etapă la nivelul grupei de combustibili, urmând ca efectele de runda a doua să se regăsească treptat şi în preţul celorlalte categorii de bunuri şi servicii, în special cele de transport”, se arată în Nota care însoţeşte documentul.

Conform prognozei, tendința de reducere a inflației, întreruptă în luna martie, ar urma să fie reluată în trimestrul al treilea al anului.

Specialiștii estimează că efectele statistice generate de majorarea tarifelor la energia electrică și de aplicarea noilor cote de TVA și accize se vor diminua în perioada următoare.

„În scenariul actual, s-a modificat şi prognoza pentru cursul de schimb, luându-se în calcul majorările consistente din luna mai. Trendul descendent al inflaţiei se menţine pe orizontul de prognoză, dar majorările din acest an se vor regăsi şi în media anuală a anului următor. Persistă însă riscul exercitării unor presiuni suplimentare asupra creşterii preţurilor de consum pentru anul 2027, provenind din reliberalizarea preţurilor pentru gazele naturale şi renunţarea la plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază. Aceste şocuri ar putea produce o temperare a procesului dezinflaţionist şi o inhibare a consumului gospodăriilor populaţiei", spun specialiştii CNSP.

Instituția a anunțat că au fost operate corecții și în ceea ce privește prețurile produselor industriale și costurile din sectorul construcțiilor.

Potrivit documentului, aceste modificări sunt influențate de evoluțiile economice din primele luni ale anului și de presiunile generate de prețurile la energie și materii prime.

"Aceste majorări, alături de creşterea inflaţiei, au condus la corecţia ascendentă a deflatorului PIB", se subliniază în document.

Prognoza CNSP indică o temperare treptată a inflației în anii următori.

Instituția estimează pentru 2027 o inflație medie anuală de 3,8%, în timp ce rata de la sfârșitul anului ar urma să ajungă la 3%.

Pentru 2028 este anticipată o inflație medie anuală de 3%, iar pentru 2029 de 2,8%.

La rândul său, Banca Națională a României estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 5,5% la sfârșitul anului 2026, la 2,9% la finalul lui 2027 și la 2,7% în martie 2028, potrivit celui mai recent Raport asupra inflației publicat în luna mai.