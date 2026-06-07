Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins din nou un punct critic duminică seară, după ce Iranul a atacat direct teritoriul israelian cu un val limitat de rachete balistice. Echilibrul fragil este în pericol.

Acesta este primul conflict deschis între cele două puteri de la încetarea focului din luna aprilie, care pusese pauză războiului dintre Iran și axa SUA-Israel.

Atacul a survenit la scurt timp după ce aviația israeliană a bombardat la periferia capitalei libaneze, Beirut, o bază a grupării Hezbollah, susținută de Teheran, declanșând amenințări imediate cu represalii din partea Iranului. Anunțul a apărut pe toate agențiile de presă, Jerusalem Post fiind una din primele surse.

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a reușit să intercepteze toate cele aproximativ 10 rachete lansate de Iran în prima fază a atacului.

Serviciul de urgență Magen David Adom a raportat că nu există victime directe în urma impactului rachetelor, ci doar câteva persoane rănite ușor în timp ce se adăposteau. Au fost înregistrate pagube minore, iar pompierii au intervenit pentru a stinge câteva incendii izolate provocate de resturile interceptoarelor prăbușite.

În jurul orei locale 21:00, sirenele au încetat, iar cetățenilor li s-a permis să părăsească adăposturile. Totuși, Guvernul a decis închiderea tuturor școlilor din țară pentru ziua de luni, ca măsură de precauție.

„Regimul terorist iranian a comis o greșeală gravă. Încearcă să impună o nouă ecuație atacându-ne direct teritoriul ca răspuns la acțiunile noastre din Liban. Nu vom permite acest lucru.”, a spus Gl. de brigadă Effie Defrin, purtător de cuvânt al IDF

Deși conducerea militară israeliană a aprobat planuri pentru acțiuni viitoare, Israelul a evitat să lanseze o ripostă militară imediată. În schimb, în interiorul coaliției guvernamentale de la Ierusalim, vocile radicale, precum ministrul Itamar Ben-Gvir, cer deja măsuri dure, afirmând public că „Teheranul trebuie să ardă la noapte”.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a emis o declarație în care confirmă atacul, subliniind că acceptarea armistițiului din 9 aprilie a fost condiționată de o încetare a focului pe toate fronturile. Iranul acuză Israelul și SUA că nu și-au respectat angajamentele în Liban.

„Operațiunea din această seară a fost un avertisment. Dacă agresiunile se repetă, răspunsurile noastre vor fi mult mai ample”, au transmis reprezentanții IRGC. Între timp, Semiluna Roșie iraniană a plasat peste 110.000 de salvatori în stare de alertă maximă, anticipând o posibilă ripostă israeliană.

La Washington, reacțiile au venit rapid. Statele Unite ale Americii și-au reafirmat sprijinul pentru dreptul Israelului la autoapărare și au condamnat atacurile recente ale Hezbollah care pun în pericol negocierile de pace. Următoarea rundă fiind programată pe 22 iunie. Cu toate acestea, din punct de vedere politic, situația este delicată pentru premierul Benjamin Netanyahu.

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News că atacul aerian al Israelului asupra Beirutului nu a fost coordonat cu SUA și s-a arătat nemulțumit de această acțiune care riscă să blocheze discuțiile diplomatice purtate de SUA cu Teheranul.

„Mesajul meu pentru Iran este: V-ați lansat rachetele, este de ajuns. Întoarceți-vă la masa negocierilor și încheiați o înțelegere.” a transmis Donald Trump, președintele SUA, via Fox News.

Contextul rămâne extrem de volatil: deși guvernele din Israel și Liban au agreat reînnoirea armistițiului săptămâna trecută, gruparea Hezbollah a respins acordul. Peste 3.600 de oameni au murit în Liban de la izbucnirea luptelor în martie, iar de la Teheran la Tel Aviv, populația civilă resimte din plin efectele economice și psihologice ale unui război care refuză să se încheie.