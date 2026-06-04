Apariția tot mai frecventă a vulpilor pe străzile din Brașov și în stațiunea Poiana Brașov a devenit un motiv de îngrijorare pentru locuitori, hotelieri și autorități, într-un județ care se confruntă deja de ani de zile cu prezența tot mai des întâlnită a urșilor în zonele locuite și turistice, potrivit informațiilor transmise de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt.

În ultimele săptămâni au fost semnalate mai multe exemplare în zone rezidențiale, în apropierea locurilor de joacă și chiar în perimetrul unor hoteluri, unde animalele par să se fi obișnuit cu prezența oamenilor.

Gestionarul fondului cinegetic al municipiului Brașov transmite că fenomenul este favorizat de creșterea populației de vulpi și de imposibilitatea intervenției prin recoltare cinegetică, în condițiile în care Ministerul Mediului nu a publicat încă cotele de vânătoare pentru sezonul 2026-2027.

Situația este importantă deoarece implică atât siguranța locuitorilor, cât și sănătatea animalelor domestice și gestionarea faunei sălbatice din apropierea zonelor urbane.

Mai mulți locuitori din zona străzii Hărmanului au transmis reclamații privind prezența unei familii numeroase de vulpi care și-ar fi amenajat bârlogul pe terenurile neutilizate din fosta zonă industrială IUS – Lubrifin.

Oamenii spun că animalele au devenit o prezență obișnuită în cartier și că nu mai sunt speriate de traficul urban sau de zgomotele produse de mașini.

În unele cazuri, localnicii au raportat atacuri asupra pisicilor din zonă, ceea ce a amplificat temerile privind siguranța copiilor și a animalelor de companie.

Fenomenul nu este izolat. În ultimii ani, specialiștii au observat că vulpile se adaptează tot mai bine la mediul urban, profitând de sursele de hrană disponibile în apropierea locuințelor, de deșeurile menajere și de lipsa prădătorilor naturali.

Sesizări similare au fost primite și din Poiana Brașov. Hotelierii au semnalat că vulpile apar frecvent în apropierea unităților turistice și a locurilor de agrement.

Un exemplu este zona Hotelului Alpin, unde animalele au fost observate în mod repetat în apropierea locului de joacă destinat copiilor.

Prezența lor constantă arată că acestea nu mai percep activitatea umană drept o amenințare și se deplasează cu ușurință în zonele frecventate de turiști.

Specialiștii în managementul faunei spun că astfel de comportamente apar atunci când animalele găsesc hrană în apropierea comunităților umane și nu sunt alungate în mod eficient din habitatul urban.

Reprezentanții Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt susțin că au solicitat în repetate rânduri Ministerului Mediului stabilirea cotelor de recoltare pentru noul sezon de vânătoare.

Conform legislației cinegetice, aceste cote ar fi trebuit publicate în Monitorul Oficial până la data de 15 mai. În lipsa lor, orice acțiune de recoltare a vulpilor poate fi considerată braconaj.

Practic, gestionarii fondurilor cinegetice nu au baza legală pentru a controla populația de vulpi, chiar dacă numărul acestora este în creștere și generează probleme în apropierea zonelor locuite.

Experții în fauna sălbatică arată că fenomenul urbanizării vulpilor este întâlnit în numeroase țări europene.

Printre principalele cauze se numără:

accesul facil la hrană;

extinderea zonelor construite către habitate naturale;

reducerea presiunii exercitate de prădători;

temperaturile mai blânde din mediul urban;

capacitatea ridicată de adaptare a speciei.

Vulpea roșcată este considerată unul dintre cele mai adaptabile mamifere sălbatice din Europa. Ea poate supraviețui atât în păduri, cât și în zone agricole, suburbii și centre urbane.

Studiile realizate în mai multe state europene au arătat că vulpile urbane își schimbă inclusiv programul de activitate și devin active în momentele în care traficul și prezența oamenilor sunt reduse.

Potrivit ANSVA, în mod normal, vulpile evită contactul direct cu oamenii și nu îi consideră pradă. Atacurile asupra adulților sunt rare.

Totuși, specialiștii avertizează că există situații în care aceste animale pot deveni agresive.

Printre cele mai frecvente cauze se numără:

protejarea puilor;

senzația de amenințare sau încolțire;

obișnuirea excesivă cu prezența oamenilor;

competiția pentru hrană;

mbolnăvirea.

Atunci când sunt hrănite constant de oameni, vulpile își pierd instinctul natural de evitare și pot începe să se apropie din ce în ce mai mult de gospodării, terase sau locuri de joacă.

În asemenea situații, riscul unor incidente crește, în special în cazul copiilor mici și al animalelor de companie.

Una dintre cele mai importante probleme asociate vulpilor este posibilitatea transmiterii rabiei.

Rabia este o boală virală extrem de gravă care afectează sistemul nervos central și poate fi fatală dacă nu este tratată rapid după expunere.

În Europa, vulpea roșcată a fost timp de decenii unul dintre principalii vectori ai bolii. Campaniile de vaccinare orală desfășurate în numeroase state, inclusiv în România, au redus semnificativ numărul cazurilor, însă monitorizarea continuă.

Specialiștii explică faptul că o vulpe infectată poate manifesta comportamente neobișnuite: lipsa fricii față de oameni, agresivitate inexplicabilă, dezorientare sau deplasări în timpul zilei.

În astfel de situații, autoritățile recomandă evitarea contactului și anunțarea imediată a instituțiilor competente.

Prezența vulpilor în zonele locuite reprezintă și un risc pentru animalele domestice.

Pisicile de talie mică, puii de câine sau păsările din gospodării pot deveni ținte pentru vulpi, în special atunci când hrana naturală este insuficientă.

Medicii veterinari recomandă supravegherea animalelor de companie în zonele unde au fost observate vulpi și evitarea lăsării hranei în exterior pe timpul nopții.

De asemenea, vaccinarea animalelor împotriva rabiei rămâne una dintre cele mai importante măsuri de prevenție.

Autoritățile și experții în gestionarea faunei recomandă populației să nu hrănească vulpile și să nu încerce să le captureze sau să le alunge prin contact direct.

Printre măsurile recomandate se numără:

depozitarea corespunzătoare a deșeurilor;

eliminarea surselor de hrană accesibile;

supravegherea animalelor de companie;

raportarea exemplarelor cu comportament neobișnuit;

evitarea apropierii de puii de vulpe.

Specialiștii subliniază că hrănirea intenționată a animalelor sălbatice contribuie la pierderea fricii naturale față de oameni și poate agrava problema.