Un tânăr a pus la cale o cerere în căsătorie ciudată, iar pentru asta a considerat că are nevoie de ajutorul jandarmilor, potrivit unei postări a Jandarmeriei Brașov.

Tânărul Manu și-a dorit ca surpriza pregătită pentru iubita sa, Alina, să fie una cu adevărat neașteptată, astfel că a apelat la sprijinul unui echipaj de jandarmi.

Planul a fost construit astfel încât tânăra să nu bănuiască nimic până în ultima clipă. Cei doi se aflau la plimbare în Șcheii Brașovului, când în scenă a apărut un echipaj de jandarmi.

Pentru Alina, totul a părut să fie începutul unei situații neplăcute: militarii au simulat un control în urma unei sesizări privind existența unui „bagaj suspect” și au procedat la legitimarea celor doi.

Atmosfera a fost, pentru câteva momente, una serioasă. Scenariul pregătit de Manu trebuia să pară cât mai credibil, astfel încât iubita lui să nu își dea seama că, de fapt, se afla în centrul unei surprize romantice.

După ce jandarmii au încheiat partea „oficială” a controlului, momentul s-a transformat complet. Manu a făcut pasul decisiv și a cerut-o pe Alina în căsătorie. Răspunsul tinerei a fost unul afirmativ, iar emoțiile au înlocuit rapid surpriza și îngrijorarea provocate de presupusul control.

„Acesta este scenariul unei cereri în căsătorie pe care un tânăr l-a imaginat pentru una dintre cele mai importante zile din viața sa și al cărui deznodământ a fost un „DA” rostit cu o voce plină de emoție”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Brașov.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru cu totul neobișnuit, iar jandarmii care au participat la surpriză au devenit și martorii unui moment important din povestea celor doi. Pentru Alina, întâmplarea a fost și un cadou de aniversare neașteptat, pregătit cu atenție de partenerul său.

În locul unei cereri clasice, Manu a ales să construiască o adevărată scenă, cu un scenariu care să o ia prin surprindere pe iubita sa. Implicarea jandarmilor a făcut ca momentul să fie cu atât mai memorabil, iar presupusul control pentru un „bagaj suspect” s-a încheiat cu emoții, un inel și răspunsul pe care tânărul îl aștepta.

După ce Alina a spus „DA”, momentul a devenit unul de sărbătoare. Cei doi au ales ca jandarmii să fie alături de ei și să asiste la unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

La final, reprezentanții Jandarmeriei Brașov le-au transmis celor doi viitori soți un mesaj de felicitare și le-au urat să aibă parte de o viață fericită împreună. O intervenție care ar fi putut părea, la început, una obișnuită s-a transformat astfel într-o amintire pe care Alina și Manu o vor păstra, cel mai probabil, pentru tot restul vieții.