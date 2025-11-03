Marian Godină, despre incidentul de la marșul dedicat victimelor Colectiv: Șeful Jandarmerie Române a făcut de râs instituția

Marian Godină a declara, despre șeful Jandarmeriei Române care și-a cerut scuze după ce un jandarm l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul marșului dedicat victimelor tragediei Colectiv, că „a făcut de râs” instituția pe care o conduce. „Șeful Jandarmeriei Române, prin faptul că și-a cerut scuze, s-a antepronunțat cu privire la un act întocmit de un subaltern. Șeful Jandarmerie Române a făcut de râs Jandarmeria Română”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Un activist a fost sancționat contravențional de un jandarm, cu ocazia marșului comemorării victimelor de la Colectiv. Activistul era organizatorul marșului. Pentru cei care nu cunosc legea, și observ că sunt mulți care nu o cunosc, dar pe facebook sunt experți, când vine vorba de comemorări, legea e ceva mai îngăduitoare, așa cum e logic să fie. Organizatorul a organizat un marș care la ora 20 s-a încheiat. Ați înțeles, da? La ora 20, marșul s-a încheiat. De la ora 10 până la ora 23 era notificată o comemorare în același loc, cu un alt organizator, care însă, la ora 23 a zis că el și-a încheiat activitatea”, a scris acesta, în postare.

Polițistul a spus că oamenii au rămas la locul comemorării și după ora 23 pentru un moment de reculegere, iar ulterior au apărut și „oameni cu ceva steaguri”.

„Doar că, pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri. Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu. În momentul în care decizi cine are voie și cine nu, comemorarea se transformă într-o adunare publică", a explicat acesta.

Godină a explicat că jandarmul a considerat evenimentul o „adunare publică”, nu o simplă comemorare.

„Jandarmul interpretează legea astfel și îi aplică organizatorului o sancțiune contravențională pentru depășirea orei 23 pentru ADUNARE PUBLICĂ, nu pentru comemorare. În orice caz, legalitatea procesului-verbal întocmit va fi stabilită de instanța competentă, în niciun caz de noi, care doar ne dăm cu părerea”, a explicat acesta.

Marian Godină a afirmat că actualul șef al Jandarmeriei Române „a făcut de râs” instituția, criticând modul în care acesta a gestionat situația privind amenda aplicată lui Marian Rădună.

Marian Godină a criticat reacția celor care au făcut publică imaginea jandarmului.

„I-ați căutat soția la serviciu, părintii lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani. Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi. Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă!”, a mai scris acesta.