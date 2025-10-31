Șeful Jandarmeriei, scuze publice după amenda de la Colectiv: Vom învăța lecțiile

Alin Mastan, șeful Jandarmeriei Române, a declarat, despre incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate, că situația este una regretabilă, având în vedere caracterul emoțional și simbolic al evenimentului. „Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat”, a spus acesta, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Jandarmeriei.

Șeful Jandarmeriei Române a declarat că, având în vedere situația creată la evenimentul organizat în memoria victimelor de la Colectiv, a considerat că are obligația morală de a face câteva precizări. El a transmis, totodată, scuze publice pentru incidentul produs.

„Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a mai adăugat acesta.

Alin Mastan a precizat că, deși din punct de vedere legal au existat elemente care ar fi putut justifica aplicarea unei sancțiuni contravenționale, consideră că trebuiau luate în calcul particularitățile evenimentului.

„Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă”, a explicat acesta.

Alin Mastan a menționat că jandarmii au fost și vor rămâne alături de persoanele afectate de tragedia de la Colectiv.

„În seara producerii tragediei jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor. De-a lungul anilor instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, a mai adăugat acesta.

Jandarmeria Română l-a amendat, joi seara, cu 3.000 de lei pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, invocând depășirea orei 23:00 menționate în autorizație, în condițiile în care, la acel moment, doar câțiva participanți mai țineau un moment de reculegere în fața fostei fabrici „Pionierul”.