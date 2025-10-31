Organizatorul comemorării de la Colectiv, amendat cu 3.000 de lei. Jandaremeria face verificări

Jandarmeria Română l-a amendat, joi seara, cu 3.000 de lei pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, motivând că evenimentul a depășit ora 23:00 prevăzută în autorizație, deși în acel moment doar câțiva participanți mai țineau un moment de reculegere în fața fostei fabrici „Pionierul”. „Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3000 RON!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Marian Rădună a anunțat pe Facebook că a primit procesul-verbal de contravenție la finalul acțiunii. „Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3000 RON!”, a scris acesta, ironic.

Contactat pentru un punct de vedere, Marian Rădună a declarat că amenda a fost aplicată „pentru că s-a depășit ora de comemorare”, potrivit MediaFax.

Într-o altă postare, acesta a scris că va contesta amenda și că intenționează să depună plângere împotriva agentului constatator la Parchetul Militar: „O să o contest și o să-i fac plângere agentului constatator la Parchetul Militar. Lucrurile sunt foarte simple și nu o să fac justiție pe Facebook”.

El a explicat că, potrivit Legii 60/1991 privind adunările publice, articolul 3 prevede excepții de la obligația de declarare prealabilă, incluzând manifestările culturale, artistice, sportive, religioase, comemorative și cele legate de vizite oficiale.

„În cazul nostru am făcut-o ca de fiecare dată pentru că-mi doresc ca participanții la evenimentele pe care le organizez să fie în siguranță și să colaborăm cu autoritățile competente. Pentru ziua de ieri au fost două adunări publice declarate și care au avut protocol. O adunare care a fost la colectiv pe care a avut protocol Cristina și Marșul al cărui protocol l-am semnat eu. Tot legea 60 spune ca sunt interzise două adunări publice în același loc. Marșul avea finalitate când ajungeam noi la Colectiv, lucru care s-a și întâmplat dpdv legal, pentru că exista cealaltă adunare publică”, a mai scris acesta.

Evenimentul a avut loc la zece ani de la incendiul din 30 octombrie 2015, în urma căruia au murit 65 de persoane și alte zeci au fost rănite, și a inclus un marș urmat de un moment de reculegere la locul fostului club Colectiv.

Amenda a stârnit reacții și numeroase comentarii pe rețelele sociale. „Iata ca dupa 10 ani institutiile statului isi fac treaba. Sa nu mai comentam aiurea”, a scris cineva, ironic.

Organizația „Corupția Ucide”, implicată în acțiunile de comemorare a victimelor Colectiv, a criticat public măsura, acuzând Jandarmeria de „nesimțire și prostie agresivă” și susținând că forțele de ordine ar fi fost „deranjate” de faptul că evenimentul a fost unul de comemorare, „nu un protest suveranist”.

„Jandarmii l-au amendat pe activistul Marian Rădună pentru că manifestația a depășit ora 23:00, oră stipulată în protocol. Deși, potrivit Legii 60/1991, pentru comemorări nu ai obligația să notifici autoritățile, cu atât mai puțin să închei un protocol. Marian și-a luat acest angajament din bun simț, iar la sfârșitul serii s-a trezit cu o amendă de 3000 de lei. Mentalitate și atitudine marca Jandarmeria Română. Rușinos”, a scris organizația, într-o postare pe Facebook.

Jandarmeria Română a anunțat vineri că a demarat verificări după ce, joi seară, organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat pentru depășirea orei aprobate pentru manifestare. Instituția a precizat că va analiza dacă sancțiunea a fost „proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

„Se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”, a transmis Jandarmeria, într-un comunicat de presă.

Instituția a mai transmis că respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales atunci când este vorba de comemorări. De asemenea, Jandarmeria explică că, deși există temei legal pentru sancțiune, „spiritul legii” presupune înțelegerea scopului normei, adică protejarea drepturilor și demnității cetățenilor: „Verificările dispuse la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române urmăresc stabilirea dacă măsura aplicată a fost proporțională și justificată. Instituția transmite că va lua toate măsurile legale necesare în spiritul respectării legii, echității și respectului față de cetățeni”.