Explozia din Rahova. Ce acuzații li se aduc celor trei persoane reținute în urma tragediei

Cele trei persoane reținute în urma exploziei din Rahova sunt acuzate că nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile legale și de serviciu privind identificarea problemelor de la nivelul sistemul de alimentare cu gaze. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București arată că, în dosarul deschis pentru a stabili cauzele tragediei, soldate cu moartea a trei persoane, rănirea a 15, distrugerea sau avarierea a 54 de apartamente și a 30 de autoturisme, a fost dispusă urmărirea penală pentru infracțiunea de distrugere din culpă urmată de dezastru.

În anchetă sunt vizate două persoane juridice – una dintre ele fiind operatorul de distribuție a gazelor naturale, iar cealaltă, o firmă privată autorizată de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor.

De asemenea, sunt cercetate trei persoane fizice: un angajat al operatorului de gaze și doi angajați ai companiei autorizate de ANRE.

În cazul celor trei persoane fizice, procurorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior au pus în mișcare acțiunea penală împotriva acestora, sub acuzația de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

„Cu privire acești trei inculpați, persoane fizice, s-a formulat propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 zile, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți competent. În ceea ce privește pe operatorul economic autorizat de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, s-a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți competent măsura preventivă a interzicerii, pe o durată de 60 de zile, a desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea”, spun procurorii.

Potrivit procurorilor, din cercetările efectuate până în prezent reiese că, în perioada 16–17 octombrie 2025, atât persoanele juridice vizate, cât și inculpații persoane fizice nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile legale și de serviciu privind identificarea defecțiunilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale al imobilului situat pe strada Vicina, sector 5, București.

Anchetatorii susțin că, prin încălcarea dispozițiilor legale și a instrucțiunilor de lucru, aceștia au acționat cu neglijență, ceea ce a dus la acumularea de gaze în clădire și, ulterior, la producerea exploziei din 17 octombrie 2025, la ora 09:08.

„Din cercetările efectuate până în prezent, în ordonanțele procurorilor s-a reținut, în esență că, în perioada 16-17.10.2025, prin încălcarea dispozițiilor legale sau a instrucțiunilor de lucru, atât suspecții persoane juridice, cât și inculpații persoane fizice, în mod culpabil, nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din București, str. Vicina, sector 5, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui număr de 54 de apartamente, precum și distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”, arată procurorii.

Procurorii arată că angajatul operatorului de distribuție a gazelor este acuzat că, pe 16 octombrie, între orele 07:54 și 09:19, în timpul unei intervenții de urgență efectuate ca urmare a unei sesizări privind miros de gaz la imobilul de pe strada Vicina din sectorul 5, nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu.

Anchetatorii susțin că acesta nu a identificat ce tip de defecțiune există în cazul sistemului de alimentare cu gaze — o problemă existentă pe rețeaua de distribuție — și nu a luat măsurile de siguranță necesare.

„Acuzația adusă operatorului autorizat ANRE, precum și a inculpaților angajați ai societății, privește faptul că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale”, mai spun procurorii.

Procurorii susțin că angajatul nu și-a anunțat superiorii pentru a decide ce tip de intervenție este necesară.

„În fine, s-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 - 17.10.2025, ora 08:44 nu și- a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025”, menționează procurorii.

În acest dosar au fost efectuate opt percheziții, dintre care două la sediile persoanelor juridice și șase la locuințele persoanelor fizice. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate mai multe documente, înscrisuri și medii de stocare, care vor fi analizate pe parcursul urmăririi penale.

Cercetările sunt coordonate de Direcția de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor judiciari de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri și Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă.