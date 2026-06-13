Parchetul General și Poliția Română au prezentat rezultatele operațiunii „JUPITER 5”, desfășurată între 8 și 12 iunie 2026 la nivel național. În cadrul acțiunii au fost instrumentate 300 de dosare penale, au fost efectuate peste 1.100 de percheziții domiciliare, iar față de 166 de persoane au fost dispuse măsuri preventive. Autoritățile au anunțat, de asemenea, confiscarea unor cantități importante de bunuri și instituirea unor măsuri asigurătorii de peste 141 de milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat finalizarea Operațiunii „JUPITER 5”, coordonată împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române.

Pe durata celor cinci zile de acțiuni, procurorii și polițiștii au desfășurat activități în 300 de dosare penale care au vizat o gamă largă de infracțiuni. Printre acestea s-au numărat evaziunea fiscală, înșelăciunea, contrabanda, delapidarea, încălcarea regimului fiscal, contrafacerea, infracțiunile de mediu, faptele privind regimul armelor și munițiilor, infracțiunile silvice, furtul, infracțiunile de serviciu și faptele de corupție.

Potrivit datelor comunicate de PÎCCJ, în cadrul operațiunii au fost organizate 258 de acțiuni operative la nivel național.

În acest context, autoritățile au pus în executare 1.170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere.

„În cadrul operațiunii „JUPITER 5” au fost desfășurate 258 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 1.170 de mandate de percheziție domiciliară și 535 de mandate de aducere. În urma activităților desfășurate, care au vizat 403 suspecți, au fost dispuse măsuri preventive față de 166 de persoane, respectiv 59 de măsuri preventive ale reținerii, 8 măsuri de arestare preventivă, 3 măsuri de arest la domiciliu și 96 de măsuri preventive restrictive de drepturi constând în control judiciar, dintre care 2 pe cauțiune”, a transmis instituția.

În total, activitățile au vizat 403 suspecți.

Pe lângă măsurile preventive dispuse, procurorii au anunțat și aplicarea unor măsuri asigurătorii semnificative în dosarele investigate.

„În cadrul dosarelor penale instrumentate la nivel național au fost instituite măsuri asigurătorii în cuantum total de 141.435.164 lei”, a anunțat PÎCCJ.

Autoritățile consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate în urma anchetelor.

În urma perchezițiilor și a activităților desfășurate în teren, anchetatorii au ridicat numeroase bunuri identificate în dosarele penale.

„Au fost ridicate și indisponibilizate bunuri constând în aproximativ 600.000 de țigarete de contrabandă, peste 10.000 de articole pirotehnice, 55 de arme neletale, 40 de arme letale, peste 69 de tone de deșeuri și substanțe periculoase, 790 de litri de motorină, 583 mc de material lemnos, 137 de instrumente muzicale, 12.073 de piese componente ale instrumentelor muzicale”, potrivit comunicatului.

Lista bunurilor indisponibilizate include și produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, bijuterii și sume de bani.

„Peste 8.000 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, 250 de grame de bijuterii din aur, precum și 458.590 lei”, a mai transmis Parchetul General.

Operațiunea „JUPITER 5” s-a desfășurat simultan în mai multe județe ale țării și a reprezentat una dintre cele mai ample acțiuni coordonate de autoritățile judiciare și de Poliția Română în acest an.