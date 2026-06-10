Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară miercuri, 10 iunie, una dintre cele mai ample acțiuni naționale de combatere a criminalității economice și organizate din acest an.

În cea de-a treia zi a operațiunii „Jupiter 5”, anchetatorii pun în executare 416 mandate de percheziție domiciliară și 165 de mandate de aducere la nivel național.

Autoritățile investighează dosare cu un prejudiciu total estimat la peste 104,8 milioane de lei și peste 219.000 de euro. Acțiunea este importantă prin amploarea sa și prin diversitatea infracțiunilor vizate, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la infracțiuni informatice, contrabandă și fapte de corupție.

Potrivit Ministerului Public, în cadrul operațiunii sunt derulate 72 de acțiuni operative în mai multe județe ale țării. Procurorii și polițiștii urmăresc obținerea de probe relevante în dosare complexe care vizează rețele de fraudă economică și activități ilegale desfășurate pe perioade îndelungate.

Anchetele vizează infracțiuni precum evaziune fiscală, înșelăciune, delapidare, contrabandă, spălare de bani, contrafacere, fals informatic, precum și încălcări ale regimului armelor și munițiilor. De asemenea, sunt investigate cazuri de șantaj, proxenetism și exploatarea persoanelor vulnerabile.

O componentă importantă a operațiunii este dedicată infracțiunilor de mediu și silvice. Procurorii verifică suspiciuni privind exploatarea ilegală a agregatelor minerale, depozitarea neautorizată a deșeurilor și transporturi fictive de material lemnos.

În paralel, autoritățile încearcă să documenteze circuite financiare fictive, fraude fiscale și activități comerciale nedeclarate, precum și distribuirea de produse contrafăcute sau fraude comise în mediul online.

În funcție de probele administrate, procurorii pot dispune măsuri preventive împotriva persoanelor cercetate. Totodată, sunt analizate măsuri de instituire a sechestrului asupra unor bunuri pentru recuperarea prejudiciilor și confiscarea produselor provenite din activități infracționale.

Reprezentanții Ministerului Public au precizat că efectuarea perchezițiilor reprezintă o etapă procedurală în cadrul anchetelor și nu afectează prezumția de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele vizate.

„Jupiter 5” este una dintre cele mai ample acțiuni coordonate de Parchetul General și Poliția Română în 2026. Obiectivul declarat al autorităților este destructurarea mecanismelor de fraudă, recuperarea prejudiciilor și consolidarea capacității instituțiilor statului de a combate criminalitatea economică și organizată.