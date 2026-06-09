Percheziții în cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii și procurorii au făcut marți percheziții într-un dosar de abuz în serviciu care vizează un viceprimar din județul Argeș. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi folosit pentru lucrări personale o parte dintre materialele de construcție cumpărate pentru reabilitarea sediului Primăriei, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 131.000 de lei. Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, în cadrul operațiunii JUPITER.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, iar marți au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, în cadrul operațiunii JUPITER, la locuințele unor persoane și la sediile ori punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Potrivit reprezentanților IPJ Argeș, cercetările vizează modul în care a fost atribuit un contract pentru renovarea unei instituții publice din județ.

Conform datelor strânse până în prezent de anchetatori, faptele cercetate ar fi avut loc în perioada 2022-2023.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada 2022-2023, funcţionarul unei instituţii publice din judeţul Argeş, împreună cu alţi angajaţi din cadrul instituţiei, ar fi atribuit, fără respectarea prevederilor legale în materie de achiziţii publice, un contract privind reabilitarea sediului instituţiei, folosind o parte dintre materialele necesare la alte lucrări de construcţie, realizate în scop personal”, informează reprezentanţii Poliţiei judeţene Argeş.

Dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, persoana vizată de anchetă este viceprimarul unei comune aflate în raza de competență a Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni. Aceleași surse susțin că viceprimarul s-ar fi ocupat de contractarea lucrărilor de renovare a sediului Primăriei și că și-ar fi însușit o parte dintre materialele achiziționate pentru proiect.

Anchetatorii estimează că prejudiciul produs în acest caz se ridică la aproximativ 131.000 de lei.

Pe numele viceprimarului și al unei alte persoane au fost emise mandate de aducere pentru audieri, urmând ca procurorii să stabilească măsurile care se impun în continuarea anchetei.