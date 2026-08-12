Locuitorii din municipiul Pitești și din localitățile limitrofe se confruntă cu o situație delicată în ceea ce privește calitatea apei furnizate la robinete. Nivelul apei din lacul Budeasa, principala sursă de alimentare din zonă, a scăzut considerabil, fapt ce a dus la o acumulare peste limite a manganului și la o reducere semnificativă a cantității de oxigen.

Pentru combaterea acestei probleme, autoritățile din județul Argeș au demarat acțiuni rapide și încearcă să găsească soluții tehnice eficiente. Una dintre măsurile prioritare constă în deversarea controlată a apei din alte acumulări importante din regiune, respectiv din lacul Vâlcele și barajul Vidraru, direct către lacul Budeasa, în încercarea de a echilibra compoziția apei și de a remedia deficiențele existente.

În paralel, Direcția de Sănătate Publică Argeș a intervenit prin prelevarea de probe de apă și derularea unor analize amănunțite de laborator. În funcție de concluziile acestor verificări, autoritățile medicale vor stabili dacă apa îndeplinește criteriile de potabilitate și vor transmite populației recomandările necesare.

Reprezentanții Instituției Prefectului au explicat că degradarea calității sursei de apă are la bază condițiile meteorologice extreme din ultima perioadă, caracterizate prin lipsa de precipitații și temperaturi neobișnuit de mari.

„Un fenomen natural a dus la schimbarea caracteristicilor sursei pentru apa care curge la robinete în municipiul Piteşti şi în zonele limitrofe. Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor au dus la un aport redus de apă în Lacul Budeasa, favorizând stagnarea apei şi scăderea nivelului de oxigen, precum şi apariţia unei concentraţii crescute de mangan. Lacul Budeasa reprezintă priza de alimentare pentru municipiul Piteşti şi pentru mai multe localităţi din zonă.

În acest moment, problema identificată în apa din lac este nivelul scăzut al oxigenului şi prezenţa unei concentraţii de mangan”, informează, miercuri după-amiază, subprefectul judeţului Argeş, Dragoş Predescu.

Conducerea județului urmărește îndeaproape aplicarea soluțiilor de urgență pentru normalizarea parametrilor apei din acumularea Budeasa. Prin suplimentarea debitului din alte surse mari se urmărește diluarea concentrației de mangan și creșterea nivelului de oxigen dizolvat.

„În acest sens, este în desfăşurare un proces de deversare controlată din Lacul Vâlcele spre Barajul Budeasa. Concomitent, se realizează un proces similar din Lacul Vidraru”, precizează Dragol Predescu.

Reprezentanții din domeniul sănătății publice dau asigurări că monitorizează îndeaproape situația și că, deocamdată, populația nu se află sub incidența unor interdicții formale. Totuși, decizia finală va fi luată abia după procesarea probelor de laborator.

Directoarea DSP Argeş, Sorina Honţaru, a declarat pentru News.ro că, deocamdată, nu au fost instituite restricţii privind consumul de apă, eventuale astfel de măsuri fiind luate în funcţie de rezultatele analizelor privind potabilitatea apei.

„Nu sunt restricţii la acest moment. Am prelevat probe, aşteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat Sorina Honţaru.