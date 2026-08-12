Un avion F-16 s-a prăbușit în Turcia

Un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit miercuri, 12 august, în provincia Yalova, în nord-vestul Turciei, în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul s-a catapultat și a supraviețuit, iar Ministerul Apărării de la Ankara a anunțat deschiderea unei anchete pentru stabilirea cauzei accidentului. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile turce și citate de publicația Türkiye Today, aeronava a suferit o defecțiune înainte de prăbușire.

Un avion F-16 aparținând Forțelor Aeriene ale Turciei s-a prăbușit miercuri în provincia Yalova, în timpul unui zbor de antrenament desfășurat în zona Comandamentului Aerodromului Yalova. Ministerul turc al Apărării a anunțat că pilotul a reușit să se catapulteze din avion și a supraviețuit incidentului.

„Unul dintre avioanele F-16 ale Forțelor noastre Aeriene s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Yalova, iar pilotul s-a catapultat și a supraviețuit. Cauza prăbușirii va fi stabilită în urma unei examinări detaliate care urmează să fie efectuată”, a transmis Ministerul turc al Apărării, printr-un mesaj publicat pe X.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată ce a provocat defecțiunea aeronavei și nici cauza exactă a prăbușirii.

Ministerul turc al Apărării a anunțat că a fost demarată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Investigația urmează să stabilească motivul pentru care aeronava a suferit defecțiunea și împrejurările exacte în care avionul F-16 s-a prăbușit în timpul zborului de antrenament.

Guvernatorul provinciei Yalova, Ahmet Hamdi Usta, a confirmat la rândul său producerea accidentului.

Acesta a declarat că pilotul avionului a supraviețuit după ce s-a catapultat din aeronavă.

Accidentul s-a produs în nord-vestul Turciei, în zona aerodromului din Yalova, unde aeronava participa la un zbor de pregătire.

Cauza prăbușirii urmează să fie stabilită după finalizarea examinării anunțate de Ministerul turc al Apărării.