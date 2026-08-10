Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a fost nevoit să intervină duminică în spațiul aerian din New Jersey, după ce două aeronave din aviația generală au pătruns într-o zonă cu restricții temporare de zbor. În momentul desfășurării incidentului, fostul președinte Donald Trump se afla la clubul său de golf din Bedminster, unde asista la un turneu sportiv, după cum informează jurnaliștii de la Reuters.

Pentru neutralizarea rapidă a posibilei amenințări, aviația militară a ridicat de la sol aparate de luptă pentru a escorta avioanele civile în afara perimeterului restricționat.

„Avioanele de vânătoare F-16 au escortat în siguranță cele două aeronave în afara spațiului aerian restricționat”, au declarat reprezentanții de la NORAD într-un comunicat.

Oficialii militari au menționat că nu este de competența lor să stabilească dacă pătrunderea în zonă a fost o simplă eroare de navigație a piloților civili sau o încălcare intenționată, lăsând ancheta în seama autorităților aviatice civile.

Respectarea regulilor de zbor în apropierea demnitarilor sau a zonelor protejate este o responsabilitate directă a echipajelor de la bord. Reprezentanții apărării aeriene au reamintit procedurile standard care trebuie urmate înainte de orice decolare. „Piloții sunt obligați să verifice la FAA pentru a fi la curent cu restricțiile temporare ale spațiului aerian”, au mai fost precizat pe care le-au făcut oficialii de la NORAD.

În ciuda gravității aparente a situației, reprezentanții administrației prezidențiale au evitat să facă declarații publice despre momentul interceptării. Casa Albă nu a comentat deocamdată acest incident.

Donald Trump avea programată revenirea la Washington de la moșia sa din Bedminster mai târziu în cursul zilei de duminică, imediat după finalizarea evenimentului LIV Golf la care luase parte.