O explozie s-a produs luni, 10 august, la o unitate a producătorului de armament Emko, în apropierea localității Belitsa, din regiunea Gabrovo, Bulgaria. Autoritățile au trimis polițiști, pompieri, jandarmi și echipaje medicale, iar locuitorii din zonă au fost evacuați preventiv. Primele informații oficiale arată că nu există persoane rănite, potrivit The Sofia Globe.

Alerta privind explozia de la depozitul de muniții a fost primită cu puțin timp înainte de ora locală 11.00, potrivit ministrului bulgar de Interne, Ivan Demerdzhiev. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului, iar autoritățile au luat măsuri pentru limitarea incendiului și evacuarea preventivă a oamenilor din Belitsa și din localitățile apropiate.

Cauza incidentului nu fusese stabilită la momentul primelor informații publice.

Ministrul bulgar de Interne a avansat ipoteza că explozia ar putea avea cauze interne, în condițiile în care deflagrația s-a produs în timpul zilei, iar într-una dintre hale se aflau angajați.

Compania Emko a exclus însă eroarea umană dintre posibilele cauze ale incidentului. Producătorul a anunțat, de asemenea, că explozia nu a provocat victime, nu a afectat fondul forestier și nu a generat poluare.

O altă variantă preliminară a fost prezentată de primarul orașului Tryavna, Dencho Minev.

Acesta a anunțat că exploziile ar fi pornit de la un camion care a luat foc.

Accesul în zona afectată a fost restricționat până la stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului, iar pompierii și polițiștii au rămas mobilizați la fața locului.

Compania a readus în discuție incidente similare înregistrate la depozitele sale în 2011, 2022 și 2023, susținând că investigațiile nu au oferit până acum concluzii clare.

Emko a amintit și de explozii produse la alți producători bulgari din industria de apărare. Contextul este unul sensibil în Bulgaria, unde autoritățile au legat în trecut mai multe explozii de la depozite militare de presupuse operațiuni ale unor membri ai serviciului rus de informații militare GRU. Printre incidentele investigate s-a aflat și unul produs la un depozit Emko din Lovnidol.

Proprietarul companiei, Emilian Gebrev, a fost victima unei tentative de otrăvire în 2015. Ulterior, procurorii bulgari au pus sub acuzare trei cetățeni ruși în legătură cu acest caz.

Până acum, autoritățile bulgare nu au anunțat existența vreunei legături între explozia de luni și Rusia. Cauzele incidentului produs la Belitsa sunt în continuare investigate.