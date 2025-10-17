Explozia din Rahova, înregistrată de seismografe. Deflagrația a avut energia unui cutremur

Explozia puternică produsă vineri dimineață într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, a fost atât de intensă încât a fost înregistrată de rețeaua seismică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Specialiștii au estimat energia eliberată ca fiind similară cu cea produsă de un cutremur cu magnitudinea locală de 1,2 grade pe scara Richter.

Potrivit INCDFP, două dintre stațiile seismice din Capitală au înregistrat evenimentul: stația BFER, amplasată în cartierul Ferentari, și stația BUC, situată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint. „Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml”, a transmis instituția într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții Institutului au mai precizat că aceste date confirmă eficiența și importanța sistemului național de monitorizare seismică, care înregistrează nu doar cutremurele naturale, ci și evenimentele antropice de mare intensitate, precum exploziile industriale sau urbane.

Explozia a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie 2025, într-un bloc de pe Calea Rahovei, provocând pagube majore și pierderi de vieți omenești. Potrivit autorităților, trei persoane au murit și 13 au fost rănite, unele dintre ele în stare critică.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că victimele au fost transportate la mai multe unități medicale din Capitală: trei pacienți, cu vârste între 56 și 86 de ani, au fost internați la Spitalul Floreasca, cu politraumatisme severe; –doi pacienți au fost duși la Spitalul Bagdasar-Arseni; șase răniți se află la Spitalul Universitar; doi copii au fost transportați la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Unul dintre pacienți, internat la Spitalul Universitar, are arsuri severe și este intubat. Pentru acesta, Ministerul Sănătății a făcut deja o solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală din străinătate. De asemenea, unul dintre copiii internați la „Grigore Alexandrescu” a fost operat de urgență, fiind intubat și ventilat mecanic.

Ca măsură de siguranță, Distrigaz Sud Rețele a anunțat întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale în zona afectată. „Pentru a pune în siguranță consumatorii din respectivul perimetru și a permite echipelor de salvatori să intervină, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale începând cu ora 11:53, pentru aproximativ 1.086 de clienți casnici situați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina”, a transmis compania.

Reprezentanții Distrigaz au precizat că reluarea alimentării pentru locuințele neafectate direct de explozie este programată sâmbătă, în jurul orei 18.30. În schimb, imobilele distruse sau grav afectate vor fi reconectate numai după finalizarea anchetei și verificărilor de siguranță efectuate de autorități.