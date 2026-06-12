Ronald Reagan a fost un actor de Hollywood înainte să intre în politica americană. A fost mai strălucitor pe scena politicii americane decât pe platourile de filmare. Asta, pentru că a avut șansa să transpună dinamismul personaului de film, în acțiunile omului politic.

În 1987, Ronald Reagan deja era o cunoștință veche pentru Mihail Gorbaciov și invers. Cei doi se văzuseră în capitala Islandei, Reykjavík, pe 11-22 octombrie 1986, Discutaseră acolo despre dezarmarea nucleară. Nu au ajuns la un acord pentru că americanii aveau „Războiul Stelelor” un program de apărare strategică.

Mihail Gorbaciov era de doi ani la Moscova, la momentul istoric 12 iunie 1987. Venise la conducere în martie 1985. El anunțase că se vor produce două reforme esențiale ale colosului sovietic. Asta deși acesta scârțâia din toate balamalele. Momentul Cernobîl 1986 arătase acest fapt în zona energiei nucleare. Războiul din Afghanistaan urma să fie pierdut de sovietici.

Pe de altă parte, Ronald Reagan avea în 1987 dezamăgirea lipsei succeselor în Războiul dintre Iran și Irak. Aici, Iranul era susținut de sovietici, Irakul avea sprijin american. Acest război se va încheia în 1988. Cel din Afghanistan se va încheia în 1989.

Ronald Reagan a fost, după J.F. Kennedy al doilea șef de stat american care venea în Berlinul de Vest. Dacă J.F.Kennedy rostise la 26 iunie 1963, „Ich bin ein Berliner”, Reagan a decis să nu fie mai prejos în 12 iunie 1987. A ajuns în fața Porții Brandenburg unde a cerut lui Gorbaciov să dărâne Zidul Berlinului. Era 12 iunie 1987, ora 14.00.

Evident, discursul a fost mai lung, dar fraza cheie care a atras atenția a fost aceasta: „Mr. Gorbarchev, tear down this wall!” - „Domnule Gorbaciov, demolați acest zid”. Anii 1988 și 1989, mai ales 1989 care a culminat cu deschiderea Zidului, au contribuit la propagarea mitului acestui discurs.

Unul dintre consilierii lui Ronald Reagan era generalul american Colin Powell. El va face carieră sub George Herbert Bush Sr în Armata SUA. Apoi va fi un nume greu al politicii americane. La momentul 1987, a fost de părere că Ronald Reagan se va aventura cu această frază. Nu se deschiseseră atât de larg porțile cooperării și dezghețului sovieto-american.

Ronald Reagan însă a spus „va rămâne fraza asta!” și ca atare a spus-o! Iar logica președintelui fost actor a funcționat pe deplin. Ronald Reagan știa că porțile în politică nu se deschid niciodată singure. Filip al II-lea spusese că oricare cetate va deschide poarta să aducă în interior un catâr care poartă desagi încărcați cu aur. Iar Bush va da în 1989, un miliard de dolari sovieticilor ca ei să deschidă zidul. Asta însă după ce logica demolării zidului devenise politică de stat pentru SUA.