Michael Reagan, fiul fostului președinte Ronald Reagan și cunoscut comentator conservator, a murit la 80 de ani

Michael Reagan, fiul cel mare al fostului președinte american Ronald Reagan și cunoscut comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunțat marți Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan, într-o postare pe X.

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au transmis că Michael Reagan „a trăit o viață modelată de convingeri, scopuri și un devotament neclintit față de idealurile președintelui Reagan”. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Michael Reagan a fost colaborator al postului conservator de televiziune Newsmax și realizator al emisiunii de radio „The Michael Reagan Show”. Născut în 1945, fiu al lui Irene Flaugher, el a fost adoptat la câteva ore după naștere de Ronald Reagan și de soția acestuia de la acea vreme, actrița Jane Wyman.

După studii la Universitatea de Stat din Arizona și la Los Angeles Valley College, Michael Reagan a ales o carieră în actorie, urmând traseul profesional al părinților săi. Ulterior, și-a lansat propria emisiune radio și a publicat mai multe volume, inclusiv două cărți autobiografice, „On the Outside Looking In” și „Twice Adopted”.

Pe parcursul vieții, Reagan s-a implicat activ în sprijinirea unor cauze caritabile, participând la strângeri de fonduri prin curse de bărci cu motor. Fiul cel mare al fostului președinte a ocupat timp de trei ani funcția de președinte al consiliului de administrație al Fundației John Douglas French Alzheimer.

Ronald Reagan, fost președinte al Statelor Unite, cunoscut pentru eforturile de reducere a dimensiunii guvernului și pentru orientarea administrației sale către câștigarea Războiului Rece, a murit în 2004, la vârsta de 93 de ani, după o îndelungată luptă cu boala Alzheimer.

Michael Reagan a promovat ideile și valorile tatălui său în calitate de președinte al Fundației Reagan Legacy. În plan personal, el a fost căsătorit cu Colleen Stearns, alături de care a avut doi copii, aceasta fiind a doua sa căsătorie.