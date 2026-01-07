Michael Reagan, fiul fostului președinte Ronald Reagan și cunoscut comentator conservator, a murit la 80 de ani
- Andreea Răzmeriță
- 7 ianuarie 2026, 07:52
Michael Reagan, fiul cel mare al fostului președinte american Ronald Reagan și cunoscut comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunțat marți Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan, într-o postare pe X.
Michael Reagan, un apărător constant al moștenirii tatălui său
Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au transmis că Michael Reagan „a trăit o viață modelată de convingeri, scopuri și un devotament neclintit față de idealurile președintelui Reagan”. Cauza decesului nu a fost făcută publică.
Michael Reagan a fost colaborator al postului conservator de televiziune Newsmax și realizator al emisiunii de radio „The Michael Reagan Show”. Născut în 1945, fiu al lui Irene Flaugher, el a fost adoptat la câteva ore după naștere de Ronald Reagan și de soția acestuia de la acea vreme, actrița Jane Wyman.
Pe parcursul vieții a fost implicat în sprijinirea mai multor cauze caritabile
După studii la Universitatea de Stat din Arizona și la Los Angeles Valley College, Michael Reagan a ales o carieră în actorie, urmând traseul profesional al părinților săi. Ulterior, și-a lansat propria emisiune radio și a publicat mai multe volume, inclusiv două cărți autobiografice, „On the Outside Looking In” și „Twice Adopted”.
Pe parcursul vieții, Reagan s-a implicat activ în sprijinirea unor cauze caritabile, participând la strângeri de fonduri prin curse de bărci cu motor. Fiul cel mare al fostului președinte a ocupat timp de trei ani funcția de președinte al consiliului de administrație al Fundației John Douglas French Alzheimer.
Michael Reagan a promovat ideile și valorile tatălui său
Ronald Reagan, fost președinte al Statelor Unite, cunoscut pentru eforturile de reducere a dimensiunii guvernului și pentru orientarea administrației sale către câștigarea Războiului Rece, a murit în 2004, la vârsta de 93 de ani, după o îndelungată luptă cu boala Alzheimer.
Michael Reagan a promovat ideile și valorile tatălui său în calitate de președinte al Fundației Reagan Legacy. În plan personal, el a fost căsătorit cu Colleen Stearns, alături de care a avut doi copii, aceasta fiind a doua sa căsătorie.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.