Rusia reprezintă o amenințare directă și tot mai presantă pentru securitatea globală. Premierul britanic Keir Starmer a lansat un avertisment extrem de sever, conform AFP, afirmând că Moscova ar putea declanșa un atac împotriva Alianței Nord-Atlantice în următorii ani.

În acest context, liderul de la Londra a oferit asigurări ferme că Regatul Unit își va dezvolta accelerat capacitățile militare pentru a face față unui asemenea scenariu catastrofal.

Declarațiile șefului Executivului britanic se bazează pe date concrete furnizate de structurile de securitate. Prezent la sediul unei companii din industria de apărare situată în Wiltshire, prim-ministrul laburist a subliniat gravitatea situației geopolitice actuale.

„Conform evaluării serviciilor noastre de informaţii, precum şi a altor ţări NATO, ar putea exista un atac al Rusiei împotriva NATO până în 2030”, a declarat prim-ministrul.

Keir Starmer a evidențiat faptul că prioritățile cabinetului său sunt strâns legate de protecția națională și de îndeplinirea obligațiilor din cadrul alianței din care Marea Britanie face parte.

„Nu este o exagerare să spunem că trăim în cea mai periculoasă şi incertă perioadă a vieţii noastre”, a spus șeful Executivului, adăugând că este responsabilitatea guvernului său să fie pregătit.

Mesajul de alarmă transmis de la Londra nu este unul izolat, ci reflectă o viziune comună la nivelul aliaților occidentali. Evaluarea britanică coincide în mare măsură cu estimările făcute recent de conducerea politică a blocului militar, semn că riscurile sunt analizate cu maximă atenție în toate capitalele importante.

Acest avertisment este similar cu cel al secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a declarat în decembrie că Rusia "ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani".

Pentru a răspunde eficient provocărilor strategice, Marea Britanie a asumat o serie de angajamente financiare ferme. Premierul a clarificat calendarul publicării noii strategii de înarmare, care fusese decalat din cauza contextului internațional complex și a presiunilor economice generate de conflictele din Orientul Mijlociu.

Planul de investiții, programat inițial pentru toamna anului 2025, va fi prezentat oficial înainte de summitul NATO de la începutul lunii iulie. Amânarea inițială provocase nemulțumiri în rândul comunității militare, oficialii considerând că ezitările pot trimite semnale greșite către aliați și către companiile din industria de profil.

Presiunea pentru accelerarea înarmării vine și din interiorul structurilor de comandă ale armatei. Șeful Statului Major, Richard Knighton, a atras atenția că tacticile Moscovei necesită o reacție defensivă mult mai rapidă și adaptată la realitățile tehnologice moderne.

Vineri, şeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, a avertizat că Regatul Unit "trebuie să cheltuiască mai mult şi mai rapid pentru apărare". Rusia "analizează, provoacă şi testează apărarea noastră", a insistat el.

Militarul de rang înalt a pus accentul pe importanța logisticii și a tehnologiei de ultimă generație pentru a descuraja acțiunile agresive ale Federației Ruse.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru potenţiale conflicte mai ample şi de mai lungă durată, precum cel pe care îl vedem în Ucraina”, a adăugat el, pledând în special pentru creşterea investiţiilor în drone şi alte sisteme autonome.

În ceea ce privește alocările bugetare pe termen mediu și lung, Regatul Unit și-a stabilit ținte clare. Fondurile destinate apărării vor crește la 2,5% din PIB până în anul 2027, procent care include și bugetele serviciilor de informații, urmând ca acest prag să fie ridicat la 3% din PIB după anul 2029.