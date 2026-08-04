Prezența unei delegații din Afganistan la Chișinău a declanșat un val de critici și controverse pe scena politică din Republica Moldova. În condițiile în care regimul de la Kabul se află sub sancțiuni internaționale, vizita oficialilor afgani a provocat o reacție fermă la cel mai înalt nivel al executivului. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a ieșit public pentru a oferi clarificări și pentru a califica evenimentul drept un eșec de coordonare între instituțiile statului.

Șeful guvernului a catalogat întreaga situație drept una extrem de gravă pentru imaginea țării și a dat asigurări că se vor lua măsuri pentru revizuirea procedurilor interne de securitate și diplomație.

„Situaţia cu delegaţia din Afganistan este jenantă şi inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaşte guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare şi de coordonare instituţională”, a punctat premierul Vasile Tofan într-un mesaj pe Facebook.

Conform explicațiilor oferite de prim-ministru, contextul care a dus la sosirea delegației a avut la bază intenția unei companii private de a-și extinde activitatea comercială. Firma din Republica Moldova, care derulează deja exporturi în Uzbekistan, a solicitat sprijin guvernamental pentru a iniția livrări de produse agricole către piața din Afganistan.

Măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană nu blochează în mod general comerțul cu bunuri agricole către Afganistan, ci se aplică strict anumitor persoane și entități aflate pe liste specifice de sancțiuni. În acest context, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a trimis o solicitare către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migraţie și Poliţia de Frontieră.

Deoarece persoanele incluse în delegație nu figurau pe listele de sancțiuni, Inspectoratul General pentru Migraţie a eliberat un aviz favorabil, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis vizele de intrare. În cadrul acestei proceduri, consultarea Serviciului de Informaţii şi Securitate nu a fost obligatorie, motiv pentru care instituția nu a fost notificată.

Premierul a subliniat că aplicarea mecanică a legii, fără o analiză de ansamblu a implicațiilor diplomatice, a fost principala cauză a acestui incident.

„Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică şi diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greşită. Mecanismele statului nu se pot reduce la bifarea unor etape. Instituţiile trebuie să înţeleagă contextul, riscurile şi consecinţele deciziilor pe care le iau”, arată Vasile Tofan.

Scandalul a provocat reacții dure din partea mai multor formațiuni politice. Partidul Naţional Moldovenesc şi lidera Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, Arina Spătaru, au solicitat demiterea secretarului de stat din Ministerul Agriculturii, Vasile Şarban, precum și a ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popşoi. Opoziția a cerut explicații detaliate cu privire la procesul de aprobare a vizitei și asumarea clară a răspunderii politice.

În replică la cererile privind demisiile celor implicați, Vasile Tofan a precizat că accentul trebuie pus pe remedierea deficiențelor de sistem, astfel încât astfel de episoade să nu se mai repete în viitor.

„Calea simplă este să identificăm un „ţap ispăşitor” şi să declarăm subiectul închis. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea şi să corectăm mecanismul care a permis această situaţie, prin reguli mai clare şi o coordonare obligatorie la nivel politic şi diplomatic. La fel, vom revizui mecanismul de consultare al SIS”, a anunţat şeful guvernului de la Chişinău.