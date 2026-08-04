După mai multe săptămâni în care prețurile carburanților au crescut constant, piața din Republica Moldova dă primele semne de stabilizare. Motorina își păstrează prețul, în timp ce benzina continuă să se ieftinească ușor.

Pentru miercuri, 5 august, prețul maxim stabilit pentrumotorină rămâne la nivelul zilei precedente, respectiv 32,82 de lei pentru un litru. În cazul benzinei, prețul scade pentru a doua zi consecutiv, cu 8 bani, ajungând la 30,67 de lei litrul. Diferența dintre cele două tipuri de carburant a depășit astfel pragul de 2 lei pe litru.

Evoluția actuală vine după o perioadă de peste o lună în care carburanții s-au ieftinit constant. La sfârșitul lunii iunie, trendul s-a schimbat, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat mai multe majorări succesive pentru benzină și motorină.

Prețurile actuale sunt însă încă sub nivelurile maxime înregistrate în ultimii ani. Motorina a atins cel mai ridicat nivel pe 9 aprilie, când un litru a ajuns la 34,98 de lei, iar benzina a atins recordul pe 27 mai, cu 31,40 de lei litrul.

Republica Moldova importă aproximativ 99,9% din necesarul de combustibili, iar evoluția prețurilor este influențată în mare parte de piața internațională.

Guvernul a instituit, pe 28 iulie, stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile, în contextul dificultăților apărute în aprovizionarea cu produse petroliere.

Potrivit Executivului, situația este determinată de suprapunerea mai multor factori care au afectat lanțurile de aprovizionare.

Unul dintre factorii indicați de autorități este legat de perturbările exporturilor de petrol din Kazahstan, după deteriorarea unor terminale din portul Novorossiisk.

Prin acest port sunt transportate aproximativ 80% dintre exporturile de petrol kazah, iar țițeiul provenit din această țară reprezintă o sursă importantă pentru rafinăria Petromidia din România, una dintre sursele importante de combustibil pentru Republica Moldova.

Un alt factor este reprezentat de evoluțiile internaționale din Orientul Mijlociu, care au dus la creșterea prețurilor petrolului.

Premierul a precizat că prețul barilului a depășit temporar pragul de 100 de dolari, înainte de a reveni sub nivelul de 90 de dolari.

În plus, seceta și scăderea debitului Dunării au afectat transportul fluvial al carburanților către portul Giurgiulești, unde sunt aduse cantități importante de motorină.