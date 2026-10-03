Creșterea prețurilor la carburanți îi determină pe tot mai mulți șoferi să caute soluții pentru a reduce cheltuielile cu alimentarea mașinii. Există însă câteva măsuri simple care pot contribui la economisirea combustibilului, indiferent dacă vehiculul funcționează pe benzină sau motorină. Întreținerea corespunzătoare, un stil de condus echilibrat și planificarea traseelor pot face diferența pe termen lung. Scumpirile la carburanți din ultimele luni au pus presiune asupra bugetelor șoferilor din Europa, în special asupra celor care depind zilnic de mașină. Manuel Magro, instructor de mecanică și diagnoză în rețeaua de service-uri Norauto, a prezentat o serie de recomandări pentru cei care vor să folosească mai puțin combustibil, potrivit publicației La Razón.

Starea tehnică a vehiculului influențează direct cantitatea de carburant utilizată. Schimbarea la timp a uleiului, verificarea filtrelor și menținerea motorului în stare bună de funcționare contribuie la eficiența acestuia.

Un motor întreținut corespunzător funcționează în parametri optimi, în timp ce filtrele înfundate sau utilizarea unui ulei neadecvat pot afecta performanțele și pot duce la creșterea consumului de combustibil.

Verificarea periodică a presiunii din pneuri este o altă măsură importantă pentru șoferii care vor să reducă cheltuielile. Anvelopele insuficient umflate măresc rezistența la rulare, ceea ce solicită suplimentar motorul.

Presiunea trebuie menținută la valorile recomandate de producătorul mașinii, iar alegerea unor anvelope potrivite poate contribui la eficiența deplasărilor. O verificare regulată a acestora ajută atât la economisirea carburantului, cât și la creșterea siguranței în trafic.

Alegerea drumului înainte de plecare poate avea un impact semnificativ asupra cantității de combustibil utilizate. Evitarea aglomerației, a ocolurilor inutile și a traseelor cu opriri frecvente permite efectuarea deplasărilor într-un timp mai scurt și cu un consum mai redus.

Șoferii pot folosi aplicațiile de navigație pentru a identifica rutele alternative și pentru a evita, pe cât posibil, zonele în care se formează ambuteiaje.

Accelerările bruște, frânările agresive și schimbările frecvente de viteză pot duce la utilizarea unei cantități mai mari de carburant. Un stil de condus fluent, cu accelerări progresive și menținerea unei viteze constante, acolo unde condițiile de trafic permit, contribuie la eficiența motorului.

De asemenea, anticiparea situațiilor din trafic și păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de celelalte vehicule pot reduce frânările inutile și accelerațiile repetate.

Menținerea motorului pornit în timpul staționărilor prelungite duce la utilizarea inutilă a combustibilului. În cazul opririlor mai lungi, șoferii pot opri motorul, dacă acest lucru este sigur și permis de condițiile de trafic.

Multe dintre mașinile moderne sunt echipate cu sistem Start-Stop, care oprește automat motorul atunci când vehiculul staționează și îl repornește la reluarea deplasării.

Modul în care șoferii pornesc la drum poate contribui, de asemenea, la buna funcționare a motorului.

În cazul mașinilor diesel, este recomandat ca după pornire să se evite accelerările puternice, pentru a permite uleiului să circule și motorului să ajungă treptat la temperatura de funcționare. În schimb, motoarele pe benzină moderne nu necesită, de regulă, o perioadă lungă de încălzire la ralanti, astfel că deplasarea poate începe imediat după pornire, cu un stil de condus moderat.

Utilizarea treptelor superioare de viteză, atunci când viteza și condițiile de drum permit, poate contribui la reducerea turației motorului și la economisirea carburantului. Șoferii trebuie însă să evite subturarea, care poate afecta funcționarea motorului.

Greutatea suplimentară reprezintă un alt factor important. Obiectele transportate inutil în portbagaj sau pe suporturile exterioare pot crește efortul necesar deplasării. Eliminarea bagajelor de care nu este nevoie poate reduce solicitarea motorului, în special pe traseele lungi.

Rezistența aerului crește odată cu viteza, iar elementele care afectează aerodinamica vehiculului pot duce la un consum mai ridicat de combustibil.

La viteze mari, menținerea geamurilor închise poate contribui la îmbunătățirea aerodinamicii. De asemenea, suporturile de biciclete, portbagajele montate pe plafon și alte accesorii exterioare ar trebui îndepărtate atunci când nu sunt folosite.

Șoferii pot consulta și manualul mașinii pentru a identifica funcțiile de economisire disponibile, inclusiv modurile de condus concepute pentru eficiență.

În cazul vehiculelor hibride, folosirea modului electric în situațiile în care acesta este disponibil poate contribui la reducerea cantității de carburant utilizate. Deplasările la viteze mici și în traficul urban sunt printre situațiile în care sistemul electric poate avea un rol important, în funcție de caracteristicile mașinii.

Utilizarea corectă a funcțiilor disponibile și adoptarea unui stil de condus echilibrat pot ajuta la valorificarea avantajelor sistemului hibrid.

O altă soluție menționată pentru reducerea cheltuielilor este utilizarea aditivilor introduși în rezervor. Unele produse sunt promovate ca având capacitatea de a îmbunătăți funcționarea motorului și eficiența arderii.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, anumite produse ar putea reduce consumul cu 3-5%, însă eficiența depinde de tipul aditivului și de caracteristicile vehiculului. Aceste rezultate nu sunt garantate pentru toate mașinile, iar șoferii ar trebui să respecte recomandările producătorului înainte de a utiliza astfel de produse.