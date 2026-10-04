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Pact SUA - Rusia pentru petrolul Lukoil. Miza de miliarde de dolari din spatele negocierilor de pace pentru Ucraina

Pact SUA - Rusia pentru petrolul Lukoil. Miza de miliarde de dolari din spatele negocierilor de pace pentru UcrainaRafinăria Lukoil. Sursa foto: Facebook/Rafinaria Petrotel-Lukoil
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Din cuprinsul articolului

Negocierile dintre administrația americană și Kremlin privind încheierea conflictului din Ucraina au depășit cadrul diplomatic clasic, incluzând și un acord petrolier de proporții uriașe, conform informațiilor publicate de The New York Times. În centrul acestei tranzacții de miliarde de dolari se află activele gigantului rus Lukoil, iar de pe urma înțelegerii ar putea beneficia mai mulți oameni de afaceri conectați la emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, conform Mediafax.

Tranzacția vizată de trimișii americani include rafinăriile, câmpurile petroliere și rețeaua internațională de benzinării deținute de compania rusă. O astfel de mutare economică și geopolitică necesită aprobarea formală atât din partea guvernului Statelor Unite, cât și a Kremlinului.

Pact secret SUA - Rusia pentru petrolul Lukoil. Miza de miliarde de dolari din spatele negocierilor de pace pentru Ucraina

Subiectul ar fi fost introdus în discuții direct de către președintele Vladimir Putin în timpul vizitei efectuate de Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova, la începutul lunii septembrie. Liderul de la Kremlin a prezentat acordul ca pe o modalitate directă de a le arăta cetățenilor ruși că afacerile cu Statele Unite pot continua în ciuda contextului geopolitic complex, au precizat surse familiarizate cu subiectul pentru NYT.

Cei doi emisari americani au răspuns că „vor lucra la această propunere”, conform raportului publicat de sursa citată.

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Donald Trump și Vladimir Putin. Sursa: Arhiva EVZ

Impactul asupra pieței energetice globale

Miza economică a acestor discuții este extrem de ridicată pentru Washington. Prețurile globale ale petrolului, afectate considerabil și de escaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran, ar putea cunoaște o scădere importantă dacă sancțiunile asupra activelor Lukoil vor fi ridicate în urma unui eventual acord.

Lukoil reprezintă al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia și o piesă de bază în economia țării, acoperind aproximativ 2% din producția globală de petrol.

Relația dintre sancțiuni și finanțarea conflictului

Compania se află sub sancțiuni americane din 2025, fiind vizată de primele măsuri coercitive adoptate de cea de-a doua administrație Trump. Scopul declarat al acestor restricții a fost exercitarea de presiuni asupra Moscovei pentru a accepta începerea negocierilor de pace în Ucraina.

Eforturile de război ale Rusiei depind în mod direct de veniturile generate din exportul de combustibili fosili, motiv pentru care orice reconfigurare a sancțiunilor asupra sectorului petrolier are un impact direct asupra capacității financiare a Kremlinului.

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