Rusia a reafirmat, sâmbătă, solicitarea adresată diplomaților și cetățenilor străini din Kiev de a părăsi capitala ucraineană. Moscova a avertizat că armata sa va continua seria de lovituri masive asupra orașului, drept răspuns la acțiunile Ucrainei, după cum notează AFP.

Ministerul rus al Afacerilor Externe a emis un comunicat prin care confirmă că a transmis din nou un avertisment clar reprezentanților internaționali de la Kiev. În document, autoritățile ruse îndeamnă cetățenii străini și personalul ambasadelor să părăsească teritoriul capitalei în cel mai scurt timp.

„Responsabilitatea pentru eventualele consecinţe negative revine în întregime celor care ignoră acest avertisment”, a adăugat ministerul.

Oficialii de la Moscova au subliniat că „forţele armate ruse vor continua să lanseze represalii masive” împotriva unor „ţintelor militare din Kiev şi din alte oraşe ucrainene”.

În ultimele săptămâni, Kievul a devenit o țintă prioritară pentru bombardamentele rusești. Atacurile s-au concentrat pe nodurile de transport și pe infrastructura critică, lovind inclusiv podurile strategice și generând blocaje majore în traficul din oraș.

Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a descris situația drept una de o gravitate extremă. El a subliniat că Moscova „devastează” orașul prin lovituri sistematice aplicate infrastructurii și rețelelor logistice.

Autoritățile de la Kiev își exprimă îngrijorarea cu privire la apropierea sezonului rece. Există riscul ca Rusia să intensifice ofensiva asupra rețelelor energetice ale țării, repetând scenariul atacurilor devastatoare din 2025.

În paralel, armata ucraineană continuă să execute lovituri asupra obiectivelor de pe teritoriul rusesc. Ucraina vizează în mod regulat rafinăriile, depozitele de combustibil, navele de marfă și spațiile comerciale, acțiuni care au provocat deja perturbări majore pe piața carburanților din Rusia în timpul verii.