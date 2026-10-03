Bărbatul vârstă de 73 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă, după ce a fost lovit de trenul care circula pe ruta București Nord – Bacău, în zona stației de cale ferată Brazi, județul Prahova, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

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Traficul feroviar a fost blocat temporar, sâmbătă, pe Magistrala 300, în sectorul cuprins între stațiile Crivina și Brazi. Măsura opririi totale a fost luată după ce trenul InterRegio 1657, aparținând operatorului național CFR Călători, a lovit două persoane care se aflau în zona liniilor de cale ferată, conform datelor furnizate de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, informează Agerpres.

Evenimentul s-a petrecut pe firul I de circulație. Pentru a permite accesul echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor specifice la fața locului, autoritățile au decis suspendarea traficului pe ambele fire începând cu ora 15:34.

Reluarea circulației pe segmentul Crivina - Brazi este condiționată de finalizarea procedurilor derulate de organele de anchetă și de remedierea tuturor condițiilor de siguranță.

Reprezentanții companiei de infrastructură atrag atenția asupra pericolelor la care se expun persoanele care nu respectă regulile de traversare a liniilor. Aceștia amintesc că un garnitură feroviară nu poate frâna instantaneu, iar prezența neautorizată pe șine poate duce la consecințe fatale. Traversarea trebuie efectuată exclusiv prin spațiile special amenajate și semnalizate corespunzător.

„Vor fi comunicate public informaţiile relevante privind evoluţia situaţiei şi reluarea circulaţiei feroviare”, a mai transmis CFR SA.

Altfel, patru persoane, printre care și un copil, și-au pierdut viața joi, în urma unui accident grav produs în județul Galați. Un tren de călători care circula pe ruta București Nord – Iași a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată, în apropierea localității Ghidigeni. Traficul feroviar a fost oprit, iar echipele de intervenție au ajuns la fața locului, potrivit ISU Galați.

Accidentul s-a produs în zona localității Gara Ghidigeni, la intersecția căii ferate cu DJ 240. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, trenul de călători a intrat în coliziune cu o autoutilitară de transport.

„În localitatea Ghidigeni a avut loc un accident rutier, la trecerea peste calea ferată, unde un tren călători a lovit o autoutilitară de transport”, anunţă, joi, ISU Galaţi.

În urma impactului, patru persoane aflate în autoutilitară, un bărbat, două femei și un copil, au murit.