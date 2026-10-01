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47% dintre tinerii care locuiesc cu părinții nu se simt pregătiți să plece de acasă. Câți bani ar trebui să aibă puși deoparte

47% dintre tinerii care locuiesc cu părinții nu se simt pregătiți să plece de acasă. Câți bani ar trebui să aibă puși deoparteVacanță. Sursa foto: Freepik.com
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Din cuprinsul articolului

Aproape jumătate dintre tinerii care locuiesc în prezent cu părinții nu se simt pregătiți să facă pasul către o locuință proprie, arată un studiu realizat de BCR împreună cu Cult Market Research.

Tinerii ezită să se mute din casa părintească

Potrivit cercetării, 47% dintre respondenți spun că sunt puțin sau deloc pregătiți să se mute de acasă, iar gestionarea banilor este principala dificultate întâmpinată de cei care au făcut deja acest pas.

Dintre tinerii care s-au mutat deja, 46% spun că administrarea banilor a fost principala provocare. În același timp, 59% afirmă că au avut încredere că se vor putea descurca pe cont propriu, în timp ce 41% consideră că le-ar fi fost utilă o pregătire mai bună înainte de prima mutare.

Pentru doar 14% dintre tineri, mutarea de acasă reprezintă în prezent un moment important al trecerii spre maturitate. În schimb, în topul experiențelor considerate definitorii se află prima relație, menționată de 24% dintre respondenți, intrarea la liceu, cu 23%, și primul loc de muncă, cu 21%.

Se tem de prețul chiriilor

Studiul arată că independența financiară presupune o planificare atentă înainte de mutare. BCR recomandă tinerilor să ia în calcul nu doar chiria, ci și garanția, eventualul comision al agenției și costurile pentru dotarea locuinței.

Pentru o garsonieră din București, banca estimează că suma inițială necesară poate ajunge la 5.000-6.000 de lei.

Chirie

Chirie. Sursa foto: Freepik

Un buget lunar pentru un tânăr care locuiește singur în București sau într-un mare centru universitar ar trebui să acopere cel puțin 3.000-3.500 de lei pentru cheltuielile esențiale, potrivit recomandărilor incluse în studiu. BCR recomandă și constituirea unei rezerve echivalente cu aproximativ trei luni de cheltuieli, estimată la 9.000-10.000 de lei.

Cum ar putea tinerii să-și cumpere locuință

O altă recomandare este regula 50/30/20: jumătate din venit pentru nevoi esențiale, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. Banca sugerează, de asemenea, ca tinerii să înceapă să economisească înainte de mutare.

Studiul a fost realizat pe un eșantion național de 1.610 tineri cu vârste între 14 și 30 de ani, în cadrul programului Zbor.

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